Gobierno Municipal cancela a partir de hoy todos los eventos públicos

Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- Se realizó el evento Amistad Canadá, que tiene como objetivo apoyar económicamente a otras asociaciones de San Miguel, ya que contribuyen al fortalecimiento y ejecución del objeto social para ayuda a los ciudadanos de escasos recursos.

Decenas de personas extranjeras, en su mayoría canadienses, estuvieron presentes en el evento que se desarrolló en el Instituto Allende y tuvo como invitado al presidente municipal, Luis Alberto Villarreal.

En su intervención, el alcalde agradeció al primer ministro de Canadá por la buena relación que existe con México, al eliminar las visas para los mexicanos y agradeció a la comunidad canadiense que vive en San Miguel por todo el apoyo que brindan a las causas sociales a todos los que lo necesitan: “aunque hayan nacido en Canadá ya son sanmiguelenses por adopción, porque han decidido vivir en esta ciudad”.

Amistad Canadá es una asociación civil establecida en 2010 en San Miguel de Allende y trabaja en los municipios de Guanajuato, Lago de Chapala, La Manzanilla, Huatulco y Zihuatanejo.

Las asociaciones que se han visto beneficiadas son: CASA, Childrens Art Foundation, Biblioteca Pública, Mujeres en Camino, Feed the Hungry, Patronato Pro Niños, Escuela de Educación Especial, Jóvenes Adelante, Oera San Miguel y So Others May Eat.

G.R