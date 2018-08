Gobierno irapuatense podría adecuarse a medidas de justicia en Morelia

El alcalde electo, junto con otras autoridades municipales, viajaron a la capital del estado de Michoacán para ver los procesos penales de dicha ciudad; el municipio podría implementar un Juzgado Cívico y un Centro de Atención a Víctimas

Irapuato.- Irapuato podría contar con un Juzgado Cívico y Centro de Atención a Víctimas en la ciudad lo que permitiría tener más contacto con la ciudadanía, reducir la cifra negra de denuncia y el gobierno municipal conocería realmente la situación de inseguridad que se vive en la ciudad.

Este jueves, el alcalde electo Ricardo Ortiz Gutiérrez viajó con autoridades municipales, sociedad civil y medios de comunicación a la ciudad de Morelia, para conocer la implementación de la Justicia cívica en la ciudad, como lo establece el artículo 132 del Código Penal de Procedimientos que deberá ser implementado en la ciudad.

El recorrido estuvo encabezado por Bernardo León Olea, comisionado Municipal de Seguridad de Morelia y la directora general del Centro de Atención a Víctimas, Marcela Muñoz Martínez, quienes mostraron que la Justicia Cívica se implementa desde las casetas de policía que no deben de ser lugares para que los policías pasen el tiempo, sino espacios en donde la gente pueda ir a denunciar delitos y sepan que recibirán un buen trato, y con ello fomentar la denuncia.

Bernardo León, señaló que la violencia o delincuencia de la ciudad no se puede medir con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues ellos sólo reflejan las carpetas de investigación iniciadas y no los delitos reales que suceden en la ciudad, de los que existe una “abrumadora” cifra negra de más del 90 por ciento de los delitos que no se denuncia y la autoridad no sabe que suceden.

Para conocer la realidad de la ciudad, dijo realizaron una encuesta en donde fueron contabilizados 171 mil delitos de los cuáles sólo menos del 4 por ciento denunciaron; Bernardo León, enfatizó en que la autoridad debe medir cifras reales para saber si están o no bajando los delitos y la percepción de la ciudadanía de seguridad está mejorando.

Con la implementación del Juzgado Cívico y estos centros de atención a víctimas, el policía no es juez, el policía atiende a la víctima y recibe su denuncia, y pone el caso ante los juez que mediante una audiencia pública y video grabada se le explica que acuerdo de convivencia social violó y cuál será su sanción, con el fin de que la ciudadanía sepa que se está haciendo algo y la Policía Municipal sí trabaja en los delitos que son de su competencia, que son en el más del 90 por ciento de los casos, pues los de alto impacto sobrepasan sus funciones.

El alcalde con licencia Ricardo Ortiz Gutiérrez comentó que con algunas modificaciones en los reglamentos estas acciones pueden ser implementadas en Irapuato, pues se cuenta con los espacios y la infraestructura requerida para ello, precisó que este modelo puede ser perfectible y por eso se está conociendo.

“Es cómo buscar el incremento en la cultura cívica porque de por sí el ciudadano que es agredido, robado y asaltado tiene un problema y luego la falta de atención y el trato del Ministerio Público inhibe la denuncia, el tema de la cultura cívica es que el Municipio atienda a las personas y haga promoción de la denuncia mediante la atención psicológica, médica y jurídica”, comentó.

