Redacción

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó a los padres y madres de menores con cáncer que el gobierno federal procura el abastecimiento de medicamentos a centros de salud y hospitales.

“No somos inhumanos. Tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con medicamentos. (…) Estamos procurando que nunca les falten”, enfatizó.

Sobre el robo de medicamentos oncológicos corroborado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el mandatario indicó que avanzan las investigaciones y llegarán hasta las últimas consecuencias.

En conferencia de prensa matutina comentó que el tema se ha politizado por grupos opositores que en el régimen anterior se beneficiaban de la corrupción y actualmente se resisten a la transformación.

“Estamos enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción. Así como enfrentamos la resistencia por los que se roban las gasolinas con el huachicol, así también se robaban el dinero de las medicinas”, agregó.

Disculpa a los pueblos originarios es para lograr la reconciliación, asegura presidente

El jefe del Ejecutivo explicó que la propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios por los abusos y los maltratos cometidos durante el proceso de colonización, tiene como propósito alcanzar la reconciliación, además de comprometer a la no repetición.

“Se piensa que esto sucedió hace mucho tiempo y que ya se olvidó; no. Es mejor que todos con humildad ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y se procure iniciar una etapa nueva de nuestras relaciones. Se malinterpretó cuando lo planteé; ojalá y se vuelva a analizar para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer disculpas a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición. Que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo. No al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósito de dominio”.

Sobre este pasaje de la historia, el presidente López Obrador refirió que en 1492 se negaron las culturas y las civilizaciones que existían en América catalogando como barbarie y salvajismo a las prácticas sociales de la época prehispánicas.

“Que la conquista nos había civilizado es una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo sobre todo”, recordó.

Sostuvo que con la recuperación de la memoria histórica que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación se busca “exaltar la grandeza cultural de México y contar la historia de otra manera, que haya otra narrativa porque esa historia de los salvajes y bárbaros existen en los libros de texto de algunos países que nos colonizaron, entonces el pueblo se forma así. Nosotros consideramos importante que se conozca otra visión: la visión de los vencidos”.

