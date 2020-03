Gobierno estatal destina 189 mdp para la compra de equipo médico

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo fue enviado a revisión médica luego de que tras participar en tribuna tosió en una ocasión, situación que motivó que el coordinador de los diputados del PAN, Jesús Oviedo Herrera pidiera que se retirara a revisión al considerar que su presencia era irresponsable debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

“Parece que está enfermo y me parece una acción poco solidaria hasta irresponsable de venir al Congreso bajo todo este contexto que hemos venido tomando y que esté hoy aquí, yo quisiera que la doctora del Congreso lo revisara y le diera la indicación adecuada si él no ha tomado esa decisión personal, porque finalmente insisto que ha sido irresponsable”, señaló Oviedo durante la sesión del Pleno del Congreso Local.

El diputado morenista accedió y acudió a revisión, tras varios minutos señaló que no se encuentra enfermo, por lo que consideró que la postura tomada por Jesús Oviedo, tiene un sesgo político. Señaló que la doctora del Congreso determinó que no presenta ninguna enfermedad y señaló que si tosió es porque desde hace años padece rinitis.

En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Raúl Márquez Albo señaló que no se debe caer en aspectos discriminatorios hacia las personas, “tenemos que ser cuidadosos, se pudo haber empleado algún otro método y no hacer uso del espacio público del Congreso para un asunto de este tipo, yo no creo que el diputado Ernesto fuera tan inconsciente de si se siente enfermo venir en esas condiciones”.

LC