Gobierno del estado lamenta primera muerte por el virus en la entidad

Lourdes Vázquez

Guanajuato. – En medio del periodo de aislamiento se registraron tres intentos de feminicidios en un solo día en varios municipios del estado y se prevé que la violencia contra las mujeres siga en aumento, afirmó la directora del Centro Las Libres A.C, Verónica Cruz Sánchez.

Detalló que fue la semana pasada cuando la asociación tuvo conocimiento y atendió los tres intentos de feminicidio en los municipios de Dolores Hidalgo, Irapuato y León; señaló que las autoridades actuaron de manera oportuna, por lo que las mujeres y sus hijos ya se encuentran en resguardo.

Afirmó que el hecho de convivir, incluso en espacios de hacinamiento, con los agresores aumenta la violencia, sobre todo porque éstos muestran frustración por la falta de dinero y en algunos casos de empleo.

“En esos casos aceitamos el sistema municipal de atención, la procuración y administración de justicia, se proveyeron las medidas de protección como los refugios y de restricción para los agresores y en esos casos que tuvimos conocimiento y el auxilio llegó con nosotras nos consta que funcionó”.

Advirtió que la violencia contra mujeres, niñas y niños continuará y esto se agrava porque los servicios cotidianos de ayuda están cerrados.

Verónica Cruz afirmó qué, aunque no está mal, lo único que hay es mensajería virtual por internet y teléfono y no todas las mujeres tiene acceso, pero más aún que cuando están en situaciones de violencia no pueden ni hablar porque ahí está el agresor.

G.R