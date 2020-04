Gobierno debería hacer ajustes presupuestales antes de endeudarse más: Márquez Albo

Jessica de la Cruz

León.- Debido a la contingencia sanitaria del Covid-19 y el tiempo que se tardaría en que se apruebe un nuevo endeudamiento por parte del gobierno del estado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) José Arturo Sánchez Castellanos propone, que de manera emergente se utilicen los recursos del COSAINCEG que ya están disponibles en el congreso local, para poder solventar los gastos de nóminas.

“Mientras pasa ese proceso, se disponga de manera emergente el recursos que está ya está disponible en el Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos Sobre Nóminas (COSAINCEG), recursos que no se han podido ejercer o por obras que no se han podido ejecutar, porque no tienen los proyectos ejecutivos, porque no tienen liberadas las afectaciones”, dijo el Presidente.

Sánchez Castellanos comentó que cada día que pasa, se complica más la situación y el panorama económico, porque habrá empresas que ya no podrán pagar las nóminas de los empleados, debido a que no hay un movimiento económico. Y de antemano el gremio está consciente que el solicitar un endeudamiento por 4 o 5 mil millones de pesos, es un proceso que tardaría meses, como el otro endeudamiento.

El presidente argumentó que una vez que la deuda quede aprobada, podría utilizarse el recurso del COSAINCEG de manera inmediata.

Por ahora los sectores que más daños han tenido de manera inmediata ha sido el sector turismo, comercio y consumo, además del calzado, ya que todas las reservas que se tenían en las empresas pueden agotarse en este mes de abril, porque se siguen pagando los sueldos completos y para mayo el panorama podría ser muy difícil que se pueda sostener la planta laboral.

LC