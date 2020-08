Gobierno debe aclarar que la detención del Marro no es para ayudar al CJNG: Secretario General del PRI

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, pidió a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso que dé salida a su iniciativa para implementar el protocolo Adam para la localización inmediata de menores que se extravíen en centros comerciales, pues desde hace 8 meses, la propuesta ha estado “en la congeladora”.

Tras exponer el objetivo de la propuesta, los asesores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD coincidieron en la necesidad de fortalecer los protocolos de búsqueda en los casos de extravío de menores a fin de evitar que pudieran ser víctimas de un delito, no obstante, señalaron que no resulta adecuado establecer esta reforma a la Ley de Protección Civil del estado como lo plantea la iniciativa y propusieron explorar si pudiera entrar en la Ley de Seguridad Pública.

En el análisis de la iniciativa en la mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad, Ernesto Prieto señaló de agosto a noviembre de 2019 que se reportaron 20 menores desaparecidos en Guanajuato, de esos, seis se encontraban en edades de 1 a 10 años y 14, de 11 a 18 años.

En tanto, la coordinadora de la fracción de Morena, Magdalena Rosales Cruz, señaló que si bien la Protección Civil atiende las calamidades generales producidas por la naturaleza, también atiende las producidas por el hombre: “antes no teníamos estos conglomerados en donde se pueden suscitar estos fenómenos como la desaparición de niños, niñas y adolescentes, es que entonces tenemos que actualizar nuestros conceptos de protección civil y nuestra manera de actuar”.

Durante la discusión, Ernesto Prieto insistió en que la ruta correcta es reformar la Ley de Protección Civil, no obstante, dijo que su grupo tiene la apertura para realizar las adecuaciones que sean necesarias a fin de que no se siga posponiendo la dictaminación de la propuesta.

“Esta iniciativa la presentamos en el mes de noviembre del año pasado, ya estamos en agosto, entonces que por una cuestión de dejarla ahí, en segundo plano o tercer plano, nos tardáramos otros 8 o 9 meses para poder hacer las adecuaciones pertinentes, de ante mano yo no estaría dispuesto a considerar esa posibilidad, creo que es apremiante, es urgente que el Congreso del Estado legisle ya en este punto y si la iniciativa como está inicialmente propuesta no está a la vista de la mayoría de las fuerzas políticas bien elaborada, corrijámosla, no la aventemos a la congeladora y esperemos a ver cuándo se nos ocurre”.

Quizá te interesaría leer:

G.R