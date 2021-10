Daniel Moreno

Santiago Maravatío.- Al dudar que haya sido un mero accidente el incendio de tres vehículos oficiales en el Gobierno de Santiago Maravatio y por lo que ya interpusieron la denuncia en el Ministerio Público contra quien resulte responsable.

La síndica municipal Blanca Lilia Cardozo López señaló que la denuncia se inició porque se duda que el fuego haya sido obra de la casualidad al no encontrarse de manera inicial fuentes de ignición o causas probables externas a los vehículos.

“En realidad no sabemos quién lo hizo, por eso pusimos la denuncia ¿Pudo haber sido un accidente? No, no creo”, comentó.

La funcionaria manifestó que de cualquier modo se esperara al peritaje que realicen agentes de la Fiscalía General del Estado y, al revisar la evidencia, sean ellos quienes determinen qué ocurrió.

Cardozo López reconoció que el lugar no tiene vigilancia ni cámaras de seguridad, por lo que no hay testimonios o pruebas del momento que inició el fuego. Sin embargo, desde ahora se pensará en colocar medidas de vigilancia de ese estacionamiento pata tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir

El incendio se registró el pasado miércoles durante la madrugada en un terreno donde se resguardan vehículos oficiales y a solo cuatro días del inicio del nuevo gobierno municipal

