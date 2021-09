Redacción

San Miguel de Allende.- Finalmente se dio la disculpa pública del gobierno local para las periodistas Antonieta Rubio y Ana Luz Solís, luego de que hace dos años presentaron una queja contra el entonces alcalde Luis Alberto Villarreal; la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato falló a favor de las víctimas y la disculpa tuvo que darse en el interinato de Gonzalo González.

Desde palacio municipal Gonzalo González ofreció la disculpa por la queja interpuesta el 29 de julio de 2019, “a nombre de la administración municipal 2018-2021 que me honro presidir, ofrezco dicha disculpa y me pronuncio a favor de proceder siempre en pro de los derechos humanos y las instituciones autónomas que nos rigen a nivel estatal y nacional”, dijo el alcalde interino

Continuó: “en este momento se reconoce nuestra responsabilidad institucional y se garantiza en todo momento su integridad física, el ejercicio de su labor como periodistas en un ambiente seguro y libre de cualquier circunstancia que conlleve a obstaculizar en los sucesivo su derecho a la libertad de expresión. Aplaudo y agradezco la era en que vivimos como país en la que la libertad de expresión es no sólo un derecho sino una realidad, ofrezco una disculpa pública a María Antonio Herrera Rubio y Ana Luz Solía Frías por los actos cometidos en su agravio por el entonces presidente municipal en funciones Luis Alberto Villarreal García”, finalizó Gonzalo González.

Ana Luz Solís señaló “estamos luchando por una libertad de expresión, porque siempre nos reprimieron… me quedé sin chamba… Tony y yo somos víctimas del Covid y del mismo gobierno, de Luis Alberto, que llamó a todos sus clientes para decirles que no me compraran nada”.

En el mismo sentido, Antonieta Herrera lamentó que haya sido Gonzalo González el portavoz de la disculpa y no Luis Alberto Villarreal y advirtió que si éste regresa a la presidencia municipal, no aceptará la disculpa.

Aquí la declaración completa:

Primera parte 👇

Segunda parte 👇

También lee: Confirman violación a la libertad de expresión de dos periodistas en San Miguel de Allende

Rechazo de Villarreal a recomendaciones por violentar a periodistas no es legal: Prodheg

LC