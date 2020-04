Gobierno de Malasia aconseja a mujeres evitar molestar a sus esposos durante la cuarentena

Redacción

India.- Los trabajadores migrantes indios fueron rociados con desinfectante después de regresar a su estado natal en un autobús lleno de gente para adaptarse a la segunda semana de un cierre nacional anunciado a toda prisa.

Las familias que regresaban a Uttar Pradesh, en el norte del país desde Nueva Delhi, fueron filmadas y rociadas cuando un funcionario les dijo: “Cierra los ojos y los de tus hijos”.

India ha confirmado solo mil 24 casos de coronavirus y 27 muertes, pero existe el temor de que millones puedan morir si se permite que la enfermedad se propague sin control.

El primer ministro Narendra Modi impuso un bloqueo nacional draconiano a los mil 300 millones de personas de la India la semana pasada con solo unas pocas horas de anticipación, causando el caos para millones de jornaleros que trabajan en ciudades pero viven en otros lugares.

Cientos de miles han subido a los autobuses en un intento desesperado por llegar a casa, violando claramente las reglas de distanciamiento social.

Las imágenes de los trabajadores recién llegados rociados fueron tomadas en la parada de autobuses de Bareilly durante el fin de semana, informó la NDTV de India.

Las autoridades locales dijeron que a los trabajadores se les dijo que desinfectaran los autobuses entrantes, pero también dieron un paso más al desinfectar a los pasajeros.

La mezcla con la que se rociaron era cloro y agua, dijeron las autoridades, aunque negaron que les causaría daño. Sin embargo, dijeron que se inició una investigación.

La policía en el oeste de India lanzó gases lacrimógenos para dispersar a una multitud de trabajadores migrantes que desafiaron un encierro de tres semanas contra el coronavirus que dejó a cientos de miles de pobres sin trabajo y hambrientos, dijeron el lunes las autoridades.

El primer ministro Narendra Modi ordenó a los mil 300 millones de personas del país permanecer en el interior hasta el 15 de abril, declarando que tal autoaislamiento era la única esperanza para detener la pandemia viral.

Pero el gran cierre ha desencadenado una crisis humanitaria con cientos de miles de trabajadores migrantes pobres empleados en grandes ciudades como Delhi y Mumbai que buscan ir a pie a sus hogares en el campo después de perder sus empleos.

Muchos han estado caminando durante días, algunos con familias que incluyen niños pequeños, en carreteras desiertas con poco acceso a alimentos o agua.

India ha registrado mil 71 casos de coronavirus, de los cuales 29 han muerto, dijo el lunes el ministerio de salud. El número de casos conocidos es pequeño en comparación con los Estados Unidos, Italia y China, pero los funcionarios de salud dicen que India está a semanas de un gran aumento que podría abrumar su débil sistema de salud pública.

The poor workers in Uttar Pradesh’s Bareilly are sprayed with Sodium Hypochlorite (Bleach). It is a corrosive surface purification substance which can permanently damage eyes & that’s why a person is heard saying "aankhen band karlo". #MigrantsOnTheRoad pic.twitter.com/WuOm2tx2nu

This is Kerala, where agencies are mass ‘spraying’ people crossing borders. But all the outrage is reserved for UP, because a saffron clad monk of the BJP is the Chief Minister and is doing a good job!#IndiaFightsCorona while ‘The Lobby’ fights India…pic.twitter.com/FWCUxWbl5z

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 30, 2020