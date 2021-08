Luz Elena Escobar

León.- El helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), conocido como ‘Halcón’, está por dejar de volar en los próximos 5 años que le quedan de vida en horas vuelo, no obstante el Gobierno municipal le sigue invirtiendo millones de pesos en reparaciones y mantenimiento.

En 2019 integrantes del Comité de Adquisiciones aprobaron casi 5 millones de pesos para reparaciones y cambio de piezas. Nuevamente se está solicitando otra fuerte cantidad, esta vez son más de 4 millones de pesos para la reparación del motor.

Además de la inversión para que el ‘Halcón’ vuelva a los cielos, se genera un gasto mensual para el pago del piloto, sin que trabaje. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, aseguró que gracias este vehículo se han salvado tres vidas, por lo que cada peso invertido en esta nave, los vale.

“La operación de ‘El Halcón’ ha sido operativamente favorable; hay acciones muy positivas. En los últimos años se han salvado tres vidas y es una parte muy importante para la operación de mismo ‘Halcón’. La inversión lo vale“.

Con relación a la suspensión de la nómina del piloto, mientras no vuele ‘El Halcón’, dijo que no se puede, ya que se tiene que cumplir con el contrato y se tiene que pagar vuele o no el helicóptero.

Podría venderse

Mario Bravo comentó que sigue latente la propuesta de la venta, así como la operatividad del mismo una vez que se repare.

Hace dos años, cuando se solicitaron los 5 millones de pesos al Comité de Adquisiciones para la reparación de piezas en el Servicio Técnico Aéreo de México (STAM), se consideró por el Ayuntamiento la posible venta por 9 millones de pesos, cantidad estimada por el mismo taller que lo reparó.

No obstante, si se vendía sin reparaciones, la venta se consideró por 3 millones de pesos, pero a la fecha no se ha tomado una decisión de ponerlo a la venta.

