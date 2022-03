León Gobierno enfrenta 180 demandas laborales de expolicías; denuncian amenazas

Ya son 180 demandas laborales las que acumula el gobierno de León, además, algunos expolicías señalaron ser amedrentados por el gobierno

Jazmín Castro

León.- El Gobierno Municipal enfrenta 180 demandas laborales por expolicías y tránsitos municipales que buscan obtener un pago justo tras ser despedidos “peor que un perro”.

Y es que estos servidores forman parte de la depuración que inició la alcaldesa Alejandra Gutiérrez desde que tomó la presidencia. Según los datos, hasta el momento han despedido a 292 elementos de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana (SSPPC).

El municipio ha liquidado a 55 exagentes que renunciaron en ese periodo y se sumaron 57 despedidos, en donde el gobierno llegó a un acuerdo. En total, 112 personas lograron conciliar, por lo que el municipio erogó 11 millones 049 mil pesos para su liquidación, así lo informó la SSPPC a través de la Unidad de Transparencia.

Por otro lado, el gobierno también interpuso cuatro denuncias penales contra exagentes, los motivos están sustentados en delitos como:enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.

Gobierno amedrenta a expolicía

Y aunque hay que enfrentarse a una administración gubernamental y un equipo de abogados, hay quienes aseguran que no bajarán la guardia y seguirán en la lucha, tal es el caso del expolicía Juan (nombre para proteger), quien laboró por más de dos décadas en la corporación.

Contó que no tiene miedo al proceso que va a enfrentar, pese a que en su despido lo intentaron amedrentar, asegurando que lo demandarían penalmente.

“Sería por algún delito que me pudieran fincar (SIC), pero no debo nada, no tengo en mis registros nada de qué avergonzarme”, relató el expolicía de su lucha por obtener una liquidación justa.

Sin ahondar en detalles de la cifra que le ofrecían, explicó que las razones fueron un insulto a su persona, “ni siquiera me supieron explicar el motivo, solo me dijeron que por pérdida de confianza y que me podían demandar si intentaba algo”.

Lamentó su despido después de arriesgar su vida y dejar a su familia sola en la noche, despedirse de sus hijos sin saber si regresaría, “ahora me echan como un delincuente o peor que un perro, no se vale y no lo voy a permitir”, sentenció.

