Fernando Velázquez

León.- La secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que si Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene pruebas de la alianza que, acusó, hay entre grupos delincuenciales y autoridades locales, debe presentar la denuncia correspondiente en lugar de estar hablando a la ligera.

En entrevista, la funcionaria estatal señaló que es muy grave la acusación que hizo el presidente de la República en su conferencia matutina el pasado lunes, por lo que lo instó a presentar las pruebas correspondientes que respalden su dicho.

“Nosotros somos muy respetuosos como representantes del estado de Guanajuato de cualquier expresión, sin embargo cuando se hacen este tipo de aseveraciones que nos parecen graves, y más viniendo del Presidente de la República, consideramos que si tiene pruebas, las tiene que presentar y no hacer este tipo de acusaciones tan a la ligera”, dijo.

Este lunes, desde la mañanera AMLO se dijo preocupado por la inseguridad que se vive en Guanajuato y acusó que esta “se ha agravado por el pacto entre el gobierno con el crimen organizado”.

“Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, que es mucho y no está actuando bien el gobierno, en particular la Fiscalía. Es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia”, denunció.

Aunque no ha habido una reacción del gobernador —quien se encuentra desde ayer de gira en Europa—, desde ayer el alcalde de León comenzó con las respuestas al presidente.

El gobierno municipal de León “se hizo cargo de las necesidades de alimentación y alojamiento de los elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano que llegan a la ciudad para apoyar en las acciones de seguridad”, señaló el alcalde Héctor López Santillana.

