Gobierno de Guanajuato elabora decálogo para prevenir el coronavirus

Italia- Aparte de los síntomas que ya se han detallado dentro de los posibles derivados del contagio de Covid-19 como la fiebre, tos seca, dificultades para respirar y otros menos comunes como la diarrea, la pérdida del olfato o del sentido del gusto, el nuevo coronavirus puede manifestarse en el organismo por medio de erupciones cutáneas y dermatosis infecciosas, esto de acuerdo a un reciente estudio.

El estudio del dermatólogo italiano, Sebastiano Recalcati, del hospital Alessandro Manzoni de Lecco, en Lombardía, Italia, aceptado para su publicación en Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, dice que un 20,4 % de un total de 88 pacientes examinados —18 personas— desarrollaron manifestaciones cutáneas.

Ocho de ellos presentaron irritaciones en la piel al inicio de la enfermedad, mientras que otros diez las experimentaron después de su hospitalización. La parte del cuerpo más afectada fue la zona del tronco.

El autor destacó que no se presentó correlación entre las manifestaciones dermatológicas y la gravedad de la enfermedad por Covid-19, además que por lo general se curaba tras unos días.

Hasta ahora resulta complicado determinar si estas manifestaciones se debieron específicamente por el coronavirus

En ese sentido, la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) llamó la atención sobre un estudio realizado por dermatólogos chinos del Tercer Hospital Afiliado de la Universidad Sun Yat-sen, en Cantón, que señalaba que podían tratarse de una reacción alérgica a los fármacos con los que tratan a los pacientes.

Para combatir los síntomas, se suele prescribir antibióticos y otros medicamentos no específicos para curar el Covid-19, por lo que no es poco frecuente que los pacientes desarrollen urticaria, vasculitis urticaria u otro tipo de problemas cutáneos.

Los científicos chinos también señalaron que algunas enfermedades dermatológicas diagnosticadas previamente, como rosácea, eccema, dermatitis atópica o neurodermatitis, pueden agravarse a consecuencia del estrés emocional.

Por su parte, el estudio de Lombardía también recuerda que las manifestaciones cutáneas observadas en los infectados con SARS-CoV-2 son similares a las que pueden aparecer durante cualquier infección vírica.

Síntomas en niños y jóvenes

A principios de mes, el dermatólogo español, Pablo Luis Ortiz, compartió imágenes de lesiones dermatológicas que surgieron en los pies de un joven que estuvo en estrecho contacto con un infectado con el SARS-CoV-2 y que no tenía fiebre, solo una pequeña tos.

“Colegas internacionales están viendo casos similares con coronavirus confirmado”, señaló. Sin embargo, explicó que no hay certeza de que la causa sea el nuevo coronavirus, subrayando “el hecho de que se asocien no indica causalidad”.

Ortiz Romero agregó que “la mayoría de los casos son asintomáticos o con pocos síntomas” y “las lesiones parecen mejorar espontáneamente”, mientras que “el tratamiento podría acelerar la evolución pero no sería imprescindible”.

