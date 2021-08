Nayeli García

Irapuato.- El secretario de Finanzas, Héctor Salgado, consideró necesario actualizar el ‘Pacto Federalista’ y tener un nuevo sistema fiscal federal para tener una mejor distribución de los recursos en los estados y no tener un manejo centralizado como actualmente lo hace el Gobierno Federal, y que ha dejado a Guanajuato con una disminución en dinero para obras.

Durante su reunión con empresarios de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de México, el funcionario estatal reconoció que la idea que se tuvo en algún tiempo de romper el pacto federalista y salirse del mismo ocasionaría más problemas al estado que lo hiciera que solucionar el problema de los recursos actuales, pues se enfrentaría a dificultades de pobreza y desarrollo.

Comentó que Guanajuato, por ejemplo, no ha tenido necesidad de pedir adelanto de participaciones al Gobierno Federal, a diferencia que otros estados, pero sí se requiere apoyo en temas de infraestructura y recursos para obras, que sí son necesarias y que no han llegado en los últimos años.

Resaltó que el presupuesto para el 2022 está trabajándose actualmente y están a la espera del presupuesto que presente el Gobierno Federal el próximo 8 de septiembre y, aunque se advertirían disminución de recursos, también se dijo optimistas en que se van a poder sacar los programas como se ha hecho hasta el momento, como en el caso de salud, en donde la mejor decisión que pudo tomar el Gobierno de Guanajuato fue no ceder el sistema de salud a la Federación.

En la repartición de recursos, señaló que se tiene que dejar de estar ‘pateando el balón’ y dejar el tema al siguiente Gobierno Federal, pues nadie le ha querido entrar al análisis del pacto federalista y crear un nuevo sistema fiscal, pese a que existen infinidad de análisis y estudiosos cuentan con tesis al respecto.

“Se trata de repartir un pastel más grande y no un pastel chiquito”, indicó, ya que señaló que actualmente se trata de apoyar a los estados del sur que están en menos desventaja, como puede ser Chiapas, pero es un sistema subsidiario que no están ayudando al estado a generar su propia riqueza y mientras se antepongan intereses políticos no va a haber desarrollo en esa regiones. Tenemos que avanzar muy rápido, es destrabar la parte política que las administraciones federales decían, nadie le ha entrado al toro por los recursos y le tienen que entrar”, dijo, ya que advirtió que todo esto es una bomba que tarde que temprano le va a explotar a alguien.

En Guanajuato, aunque el sistema es perfectible, indicó que se ha podido dar una imagen de desarrollo y crecimiento económico, pero se necesita consolidar el sistema y acceso a los recursos de una forma federalizada y no como se hace ahora, que es más centralista.