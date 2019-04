Gobierno de Estados Unidos investiga a Emma Coronel

De acuerdo con The New York Post, la esposa del capo es investigada por ayudarlo a huir del penal de máxima de seguridad del Altiplano en 2015

Ciudad de México.- Fue en febrero de este año cuando, después de varios meses de juicio, el jurado estadounidense finalmente declaró a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán como culpable de 10 cargos -entre ellos conspiración internacional para la distribución de drogas, conspiración para importar cocaína y participación en una empresa criminal– de los 17 que se le imputaron, algo que parecía darle fin al drama de ‘El Chapo’.

Pero hace poco trascendió que el capo le cedió sus derechos a Emma Coronel para iniciar el desarrollo de una línea de ropa, la cual aparentemente llevará el nombre de ‘El Chapo’ Guzmán: JGL. Sin embargo, Coronel no debería estar haciendo planes de negocios tan pronto, ya que de acuerdo al diario The New York Post, la esposa de ‘El Chapo’ está siendo investigada por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con The New York Post, Emma Coronel está siendo investigada por ayudar a esposo a huir del penal de máxima de seguridad del Altiplano en 2015. El diario cita a una fuente de la ley federal que, afirma, Coronel está bajo investigación por conspiración: “Ella está siendo investigada por conspiración en este país. Ella está siendo considerada por su parte en la huida de ‘El Chapo’”.

Durante el juicio contra ‘El Chapo’, Dámaso López ‘El Licenciado’, declaró que fue ella quien lo había ayudado a fugarse en 2015, y reveló que coordinó todo, desde las reuniones para planear el escape de ‘El Chapo’ -a las que también asistían Iván, Alfredo y Ovidio, hijos del excapo- hasta la compra de un terreno cerca del penal para cavar un túnel, así como la adquisición de armas y vehículos blindados.

‘El Licenciado’ también comentó que ingresaron al penal del Altiplano un reloj con GPS para saber la ubicación exacta del líder del Cártel de Sinaloa, y que luego de la recaptura de ‘El Chapo’, en 2016, el narcotraficante planeó otra fuga que también sería coordinada por su esposa Emma Coronel, quien le había dado 2 millones de dólares al “director del órgano administrativo descentralizado de prevención y readaptación”.

