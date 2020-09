Gobierno capitalino prepara convocatoria para becas

Gilberto Navarro

Guanajuato.- La contingencia sanitaria también se llevó el presupuesto para adornar la Capital en las fiestas decembrinas.

En días pasados, el alcalde Alejandro Navarro anunció que no se destinará presupuesto a adornos por el mes patrio y se adornaría lo mínimo en sólo algunos edificios.

El director general de Servicios Públicos Municipales, Marco Figuera Sierra, señaló que de la misma manera que no hubo adornos patrios, tampoco hay presupuesto para adornos navideños, ya que para esto eran necesarios cerca de dos millones de pesos que no fueron presupuestados.

“Para los adornos de septiembre, eran dos millones y medio, y para los de diciembre un millón 800. No se van a comprar, no se presupuestaron y no hay economías de dónde meterle”.

Y es que tanto los adornos de las fiestas de septiembre, como los de navidad ya se encuentran en pésimo estado y no se pueden usar sin que se destinen recursos a su restauración.

Respecto a la invitación a los negocios a que adornen sus fachadas como se ha hecho en años anteriores, no lo consideró viable, ya que la pandemia del coronavirus también ha afectado al sector empresarial y muchos establecimientos están cerrados.

“Por cómo está la situación económica creemos que es difícil para ellos estar gastando en adornos, apenas están sobreviviendo”.

Cabe recordar que a inicios de la pandemia, también se negaron recursos por alrededor de 100 mil pesos, con los que servicios municipales adquiriría plantas de Nochebuena para el ornato decembrino.

Finalmente, el titular afirmó que en este momento es prioridad que estos recursos se usen para mantener la operatividad de la dependencia, así como para apoyos sociales a los capitalinos afectados por la pandemia de coronavirus.

