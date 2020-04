Gobierno buscará generar ahorros por seis millones de pesos en esta crisis

Gilberto Navarro

Guanajuato. – Con la entrada de la fase 3 de la contingencia sanitaria, el Gobierno Capitalino buscará generar ahorros por 6 millones de pesos para destinarlo a temas de salud, seguridad, alimentación y servicios públicos durante la emergencia de salud.

Además, no se descarta que se podría acudir al Congreso del Estado para tramitar una nueva deuda en caso de que estos recursos no sean suficientes.

Así lo señaló el Alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, quien detalló que con la entrada de la Fase 3 a nivel nacional por Coronavirus se reforzarán las medidas de prevención para tratar de aplanar la curva de contagios en el municipio.

Explicó que se reducirá aún más la operatividad de la administración municipal en áreas que no son primordiales durante la contingencia sanitaria, sin embargo, se reforzarán los trabajos en las áreas de seguridad y servicios públicos municipales.

Dijo: “Servicios municipales sigue trabajando al 100, no podemos detener este tema, están trabajando con las medidas que tenemos, transporte, no se recortan corridas, no podemos dejar a la ciudad sin que se mueva”.

En torno a las necesidades económicas para afrontar la pandemia, dijo, se estarían buscando generar economías para aumentar los recursos disponibles además del millón y medio de pesos del fondo de contingencia municipal.

“Revisamos cuáles son las partidas que podríamos dejar de utilizar para hacer una bolsa importante (…) así nada más de una sentada, la semana pasada hablábamos de 5 o 6 millones de pesos donde quitemos gastos de representación, viáticos, boletos de avión, camiones, esas cosas”.

Detalló que también la reducción de la operatividad en la administración municipal ha representado una baja en los gastos corrientes, dinero del cual también se podrá echar mano para afrontar la contingencia.

Explicó que durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria, están garantizados servicios básicos como la recolección de basura, seguridad, salud y apoyos alimentarios de los capitalinos, así como los sueldos del personal de la presidencia municipal, aunque se sacrifiquen los salarios de los funcionarios de alto nivel.

El edil señaló que, en dado caso de que estas estrategias no sean suficientes estratégicamente, se puede dejar abierta la puerta para un préstamo y destinarlo a la contingencia sanitaria.

