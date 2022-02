Un grupo de ciudadanos se manifestó en contra de la construcción de una mina en el Cerro del Gallo, el gobernador aseguró que serán atendidos.

Roberto López Arrieta

Dolores Hidalgo.- El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que todos los que se oponen a la instalación de una mina en el Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, serán recibidos y escuchados por el Gobierno del Estado.

Durante la gira del gobernador por la Cuna de la Independencia Nacional, este martes, un grupo de ciudadanos que no está de acuerdo con el plan de explotar la minería a cielo abierto, se manifestaron y cuestionaron que el mandatario estatal haya recibido a los representantes de la empresa canadiense en su despacho.

Foto: Roberto López

Ver nota: SMA: clausuran el Café de Santos por falta de medidas sanitarias y de seguridad

“Ahorita se me acercaron unos pobladores, me dieron un escrito. Un documento muy extenso que vamos a analizar y me pidieron una cita; yo les dije que los vamos a recibir y primero lo hará la Secretaria de Gobierno y luego su servidor”, dijo el gobernador.

Rodríguez Vallejo, dijo que hay que escuchar a todos y primordialmente a los pobladores que viven ahí. “Es un tema que, el primer paso para que una mina se dé, son los permisos federales y están en esa etapa. El presidente de la república ha sido muy claro en no ampliar más este tipo de permisos y nosotros vamos a estar muy precisos a que se cumpla la ley”.

Foto: Roberto López

La empresa canadiense, Argonaut Gold tiene planes, desde hace varios años, de explotar el Cerro del Gallo como una mina a cielo abierto y eso ha causado la molestia de vecinos y de grupos ecologistas, pues aseguran puede ser un riesgo de contaminación a los mantos acuíferos y que podría afectar al menos a 7 municipios.

Lea también: SAPASMA firma convenio con la Embajada de Francia para cuidar el agua