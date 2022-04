REALIDAD. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo admite que hay mucho por hacer todavía para garantizar la protección a todas ellas.

TRANCAZO INESPERADO. Y vaya que sí. Ya lo comentábamos hace unos días que de pronto, cuando menos lo esperaban las autoridades se da la solicitud de la alerta de género por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Guanajuato.

DESEO. Diego Sinhue dice que espera no haya motivaciones políticas en la solicitud de declaratoria de alerta de género y que todo sea eminentemente técnico. Ya habrá oportunidad de revisar el pronunciamiento que en su momento haga la autoridad al respecto.

PRESUNCIÓN. Se jacta de que el número de desaparecidos y desaparecidas va a la baja con respecto a 2021 pero olvida que esa es una cifra que se renueva periódicamente y que los hallazgos de presuntas nuevas fosas ahí sigue en lista de espera.

CLAROSCUROS. Puede presumir que en su sexenio finalmente se atendió el problema pero no parece terminar aún la actualización de las cifras en una materia que ha sido la cara más oscura de la Fiscalía en el estado que se ha empeñado en mostrarse fría ante el entorno.

EXIGENCIA. Porque en esa materia no solo es el número de desapariciones sino otros factores como el de las madres buscadoras que han demandado una mayor empatía de parte de Carlos Zamarripa. POSTURA.Y más cuando desde el Congreso local se patea el bote lo más lejos posible para retrasar la actualización del marco vigente como lo vimos hace unos días.

CUESTA ARRIBA. Una cosa es la voluntad política y otra las acciones. Y no es ningún consuelo de que con respecto a otras entidades podamos tener avances importantes. El punto es que a tiros y empujones, Guanajuato ha llegado tarde a la cita de ponerse al día en la materia.

LA DEL ESTRIBO… Tarde de reapariciones y encuentros la de ayer en los eventos del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El jefe del ejecutivo estatal llegó con una hora de retraso a la apertura de La Libélula en el Centro de Ciencias Explora.

Entre quienes lo esperaban estuvieron el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luis Ernesto Ayala; el director de Guanajuato Puerto Interior Héctor López Santillana y el exgobernador Miguel Márquez. Los 3 charlaron largo y tendido. López Santillana fue alcalde de León y gobernador. Contrario a su anterior aparición pública hace meses cuando se enredó en la polémica de las auditorías a su administración y acusó presuntos intereses políticos en los señalamientos, ayer hizo mutis. Ya las autoridades casi absolvieron a los 2 exdirectores involucrados. Algunos rasguños nada más para Rodolfo Ponce mientras que a Enrique Sosa casi le ofrecen una disculpa.

Miguel Márquez no hace olas y dice que está metido en su rancho. Desde luego que está muy lejos del retiro de la política. Ya lo verá.

MIGUEL MÁRQUEZ: A 4 AÑOS DE UN CUARTEL CARO E IMPRODUCTIVO

Hace 4 años, orgulloso, el entonces gobernador Miguel Márquez aseguraba que su contribución para el estado sería dejar casi 5 mil elementos para resguardar el estado entre policías estatales y militares. El gobernador había desechado el proyecto original de crear un Fideicomiso que tendría muchos millones para capacitar y mejorar policías.

Es decir, exactamente lo contrario de lo que se está haciendo este sexenio y al revés de la premisa del gobernador Diego Sinhue Rodríguez que ha señalado abiertamente que lo más importante ahora es empujar y profesionalizar a las policías municipales.

Pero en 2018, Márquez decidía reenfocar presupuesto que originalmente estaba destinado para respaldar un Fideicomiso de Seguridad (por lo menos 100 millones) en los municipios del corredor industrial.

Miguel Márquez aceptaba el ofrecimiento de la secretaría de la Defensa Nacional para construir no un cuartel sino una brigada con el cuádruple de los 800 elementos que contemplaba el proyecto original, es decir, 3 mil 200 elementos.

Esto último tuvo su historia de pasiones porque el entonces gobernador quería que los empresarios aportaran otros 50 millones de pesos y ellos no aceptaron. “Si no aportan me llevo el dinero a otro lado”, les advirtió y al final, lo cumplió.

El ejecutivo estatal ya estaba a la defensiva en materia de seguridad y jugaba a la desesperada al ver como el crimen organizado avanzaba en Guanajuato y descomponía el escenario glorioso que venía configurando para la segunda mitad de su sexenio en el que planeaba consolidar el boom automotriz.

Y a toro pasado, resultó una apuesta con frutos más que dudosos porque el dichoso proyecto en poco ayudó a paliar la violencia creciente que se veía y la promesa de 3 mil 200 efectivos, resultó una chamaqueada del sexenio anterior porque Guanajuato nunca ha tenido tantos elementos federales operando en el terruño.

En el nuevo sexenio, Diego Sinhue reconfiguró su relación con los líderes empresariales con quienes ha hecho una alianza explícita a través de los espacios que ha activado en el Consejo de Seguridad del Estado y el propio Fideicomiso con un Consejo que participa directo en las decisiones sobre el destino del impuesto sobre nómina.

El discurso en esta administración se ha modificado mientras aquella inversión que se dio hace 4 años hoy resultó un desperdicio. El golpe de timón de Diego Sinhue Rodríguez incluyó también poner en evidencia lo malo que se había realizado en el gobierno anterior.

PRESUPUESTO A LA DIVERSIDAD SEXUAL: LA RESISTENCIA AZUL

L a frase más ilustrativa de la resistencia en el sistema PAN en Guanajuato a cumplir la sentencia de un Tribunal Adinistrativo que atendió una petición de la agrupación Amicus para que se dote de presupuesto a la población de la diversidad sexual, la dio el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al final de la atención a medios ayer en León.

¿Y para qué quieren los recursos? Digamos que le salió del alma y para ubicarnos en el mismo tenor, una respuesta sería que eso es lo que menos tendría que importarle a la autoridad. Pero en los hechos, Rodríguez Vallejo parece decir que en las respuestas que dieron los poderes ejecutivo y legislativo al fallo del Tribunal de Justicia, pareciera haber una apuesta de ambos poderes a litigar hasta sus últimas consecuencias este tema y que las razones desde luego no son presupuestales ni jurídicas sino una ratificación de principios de este gobierno.

Aceptar la resolución en sus términos y destinar presupuesto a la comunidad de la diversidad sexual sería “demasiado” para esa ala radical que sigue teniendo su peso específico en el PAN Gobierno.

Lo comentamos con el tema del decreto para que se permita en las oficialías del registro civil, los matrimonios entre personas del mismo sexo. El gobernador todopoderoso que puede sacar cuaquier reforma con la mayoría de su partido pero no se anima a pedir que aprueben el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Y ahora con este fallo de un Tribunal, el Congreso está obligado a actuar en consecuencia. Y para que no haya reclamos, es un tema que corre por el área netamente institucional pero lejos de la Junta de Gobierno.

La diputada Dessire Ángel reclamó en tribuna hace unos días que la Junta no informó nada del asunto pese a que el litigio empezó desde diciembre. Ella lo conoce por ser compañera de partido de Juan Pablo Delgado quien abandera esta causa. Ángel Rocha también lo hace al igual que el Verde.

Pero el PAN va a resistir. No es el dinero ni los argumentos técnicos. Es su definición de principios. No les pueden hacer esto en este, su gran bastión nacional.

Y es una causa de la que no se tiene qué enterar a los miembos de la Junta. Por eso, el secretario del Congreso Christian Cruz sustenta la postura del Legislativo con las tablas que le conocemos. Veremos qué sucede. Ayer, el gobernador Diego Sinhue lo dijo clarito. Su gobierno esperará los fallos finales y en el Congreso van a estirar la liga. Al final, hay recursos jurídicos que agotarán antes de ceder.

