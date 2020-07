Gobernador de Tamaulipas niega haber aceptado sobornos para aprobar reforma energética

Luz Zárate

Guanajuato.- Mientras que las autoridades municipales sostienen que no se sancionará ni administrativa, ni económicamente a las personas que no usen cubrebocas, la Directora Estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Fátima Melchor Márquez, afirmó que los municipios sí deberían de establecer medidas más severas a quien no acate la recomendación, pues apelar a la concientización de la ciudadanía no ha funcionado.

La Directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud señaló que las personas no están entendiendo que el coronavirus Covid 19 está cobrando vidas humanas y la situación de contagios sigue a la alza.

“Lamentablemente dejarlo a la cooperación voluntaria de la población no nos ha funcionado y lo hemos visto, es por eso que hemos tenido que ser más enérgicos pidiéndole a los presidentes municipales y a las alcaldesas para buscar la forma de hacerlo obligatorio, porque todo este tiempo hemos apelado a la responsabilidad de las personas y no ha dado resultados, lo que queremos es que esto no siga cobrando más vidas en el estado de Guanajuato y para ello hemos tenido que recurrir a hacer obligatorio el uso de cubrebocas y a pedir el apoyo para que cada alcalde búsqueda forma de cómo hacerlo obligatorio en sus municipios”, señaló la funcionaria estatal.

Hay municipios como León, Irapuato, Guanajuato y San Miguel de Allende que han establecido sanciones para obligar al uso de cubrebocas, pero en Celaya, la alcaldesa Elvira Paniagua y algunos funcionarios defienden que en este municipio no se apliquen sanciones de ningún tipo, aun cuando los contagios y muertes van a la alza y muchos ciudadanos siguen desacatando las recomendaciones de higiene.

Fatima Melchor señaló que las sanciones que se apliquen en cada municipio son responsabilidad del Ayuntamiento, pero sí debe haber alguna amonestación, pues de lo contrario la gente no acata la recomendación.

“Es decisión de cada alcalde pero sí necesitamos trabajar todos para el mismo lado, insisto, son vidas humanas las que están pagando las consecuencias por la irresponsabilidad de quien no cree o no quiere ponérselo por simple gusto”.

Hasta este viernes hay en Celaya mil 417 casos conformados de coronavirus (36 más que un día anterior) y 125 muertes (seis más que el jueves), del total e contagios mil 407 fueron por transmisión comunitaria.

Indicó::“Estamos en una situación crítica en el estado de Guanajuato, estamos en pleno pico de esta crisis, el hecho de hoy protegernos o desprotegernos va a impactar en lo largo de este pico de la pandemia, cada día estamos confirmando más casos, si toda la población nos ayuda con el uso de cubre bocas podemos cambiar el escenario en las siguientes semanas”.

Quizá te interesaría leer:

G.R