La tenista mexicana Giuliana Olmos se coronó en el Abierto de Madrid en el torneo de dobles junto a la canadiense Gabriela Dabrowski

Agencias

Madrid.- La pareja formada por la mexicana Giuliana Olmos y la canadiense Gabriela Dabrowski se consagró campeona del Abierto de Madrid .

Lee también: Cimarrones de Sonora derrotan 1-0 al Celaya en el Héroes de Nacozari

La Giuliana Olmos logró el título tras vencer en la final a la estadounidense Desirae Krawczyk y la neerlandesa Demi Schuurs (7-6(1), 5-7 y 10-7), después de dos horas y cinco minutos.

Fabulous champions! 🏆🏆



🇨🇦 @GabyDabrowski & 🇲🇽 @guguolmos conquer the #MMOPEN after beating Krawczyk/Schuurs in the final. pic.twitter.com/w9kajzaBXm