Gimnasta mexicana obtiene pase a los Olímpicos 2020

Daniel Corral finalizó en el lugar 42 de la ronda preliminar que aunque no le permitieron clasificar a la final sí estará en Tokyo

Alemania.- Daniel Corral clasificó a sus terceros Juegos Olímpicos durante la jornada de este lunes en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística de Stuttgart, Alemania.

El gimnasta ensenadense se ubicó en el puesto 12 All Around en el misma sede donde no pudo conseguir su clasificación a Beijing 2008.

“Fue una competencia con mas presión en mi vida, pero estoy contento y agradecido como esta oportunidad, porque en este mismo lugar, en 2007, no pude clasificar a Beijing, así que regresar por la revancha fue algo muy bonito para quitarme esa espinita que tenía años enterrada”, dijo.

Luego de su participación valoró su actuación.

“Fue un comienzo complicado porque tuve una caída en mi primer aparato, pero en ningún momento dejé que esto se arruinara y no dejé de ilusionarme con la clasificación olímpica hasta sacar el último elemento en el último aparato, concentrado, a todo o nada.

“Disfruté elemento por elementos porque vengo de un retiro de dos años y creo que son muchos sentimientos encontrados”, agregó.

Además reconoció la compañía del también ensenadense Isaac Núñez Farfán y Fabián de Luna.

“Lo que viene ahora es descansar de este año fuerte e intenso”, concluyó.

