Gestionan ayuda para trabajadores de Honda

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante el paro de la producción de la planta de Honda después de las inundaciones del pasado 28 de junio, se buscará apoyar a los trabajadores con becas y capacitación, informó el secretario federal del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián.

Adelantó que para revisar este tema, el próximo lunes sostendrá una reunión con representantes de la empresa armadora en la Ciudad de México.

“Acabo de saludar ahorita a una de las personas de Honda, hemos tenido comunicación con ellos, nos han pedido apoyo para los trabajadores que, como ustedes saben, han tenido acuerdo con la empresa y han dejado de laborar algunos días, por lo que nos han planteado la posibilidad de algún apoyo para becas o capacitación, a lo cual, estamos revisando cuáles son en realidad las posibilidades, para esto, me reuniré con ellos el próximo lunes”.

Afirmó que no se ha hablado más, no obstante aunque se está buscando la forma de apoyar a esta empresa, no es sencillo pues se está al cierre de la administración, “pero hemos recibido esta petición y los recibiré en México, entiendo que Honda va a llevar el planteamiento de todos los que se han visto afectados, es un fenómeno climatológico que tuvo una afectación importante en los procesos de producción y, si encontramos algún esquema en donde los podamos ayudar, lo vamos a hacer, y, aunque no tenemos reservas, puesto que son programas que están en otras secretarías, estamos buscando cómo ser solidarios con ellos”.

Hace unos días, la planta Honda anunció que operará al 100% de su capacidad hasta mediados de noviembre, así se determinó luego de que un equipo especializado realizó una exhaustiva inspección.

