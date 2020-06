Gestiona CCE ampliación de obra en avenida México-Japón

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Salamanca, Raymundo Gómez García dijo que se gestiona que se amplié el proyecto de la conexión de la avenida México-Japón con el bulevar Bicentenario para que se urbanice hasta la Cazadora, aunque esta segunda etapa podría ser para 2021.

El líder empresarial destacó que se tienen 100 millones de pesos que el gobierno del estado destinó y que vienen del impuesto cedular para el proyecto en su propuesta original; ahora se buscará ampliar el proyecto para que en una segunda etapa esa zona norte tenga una mejor vialidad.

“El recurso que se etiquetó para esa obra sigue disponible (…) el problema es que el Municipio debió de entregar el proyecto y tengo entendido que hay un avance, pero no está al 100%; mientras que no esté el proyecto terminado no se puede hacer nada (…)”, comentó.

Dijo que la urbanización de ese tramo otro puente, trabajos de relleno, entre otras acciones.