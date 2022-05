Mi amigo Gerardo es tartamudo. Es curioso como los seres humanos asignamos importancia a las señas que le dan identidad a una persona, porque Gerardo es un hombre bien parecido, es un profesional con éxito, es un buen padre. Vaya, es un buen tipo. No obstante, su tartamudez ha sido un rasgo que lo destaca y por lo que la gente lo recuerda. Por supuesto, desde chico lo molestaban, se burlaban. Un día, en una fiesta de la escuela, uno de los bravucones lo empujó a cantar con el mariachi. Todos estaban muertos de risa que se les quitó cuando lo escucharon cantar. Gerardo recuerda ese día de triunfo con un sabor amargo que no olvida. El chico que disparo en Uvalde, Texas era tartamudo y fue víctima de bullying.

El rencor es un sentimiento de largo aliento y es poderoso. La fórmula se convierte en letal, cuando no se le da un curso saludable, permitimos que nos siga escociendo el alma y hay acceso a las armas. Las noticias nos revelan que este jovencito, apenas cumplió la mayoría de edad, se enfiló a comprar un arma semiautomática y corrió a su escuela a disparar y a matar a niños y maestras. “Nos sentimos como unos cobardes”, dijo uno de los policías a los que se les ordenó esperar una hora antes de entrar a la escuela.

Ahora, la atención estará en la persona que tomó la decisión de dilatar la entrada. Se hará una pira mediática en contra de los policías que no cumplieron con su obligación en tiempo y forma, que pudieron haber evitado que la tragedia alcanzara semejante proporción. Y, sin duda, hubo errores y hay medidas que se tomaron a destiempo y es entendible que los policías se sientan culpables y como cobardes. Pero, no es la primera vez que pasa esto y la responsabilidad no es únicamente del cuerpo de seguridad.

Una y otra vez, desde el primer suceso de este estilo, desde lo que sucedió en el preescolar de Sandy Hook, escuchamos muchos discursos, palabras conmovedoras, testimonios de los afectados, vemos a mandatarios llorar —recuerdo las lágrimas de un presidente Obama afectadísimo cuando se enteró de la matanza de esos pequeñitos— y al final, las palabras se las lleva el viento, los muertos son enterrados y los rifles y las armas de fuego se siguen vendiendo.

Asimismo, cada vez que nos enteramos de una matanza como la de Uvalde, salen los defensores de las armas a recordarnos que los Estados Unidos son un territorio en el que hay osos y cocodrilos que ponen en peligro a los habitantes de ciertas regiones. Lo cual, no deja de ser cierto. No obstante, si se hiciera un estudio de cuantas de esas armas que se venden en alla las adquieren agricultores, campesinos o gente que las usa para proteger sus casas y cuantas de ellas terminan en manos de la delincuencia y fueron usadas para actos destructivos, la cosa cambiaría.

En los Estados Unidos es muy fácil comprar armas. En el supermercado se pueden adquirir. Sam Walton, fundador de Wal-Mart, estaba a favor de su venta y la razón es muy sencilla: es un negocio muy rentable. De hecho, la Asociación del Rifle y Armas de Fuego de los Estados Unidos es muy poderosa porque representa los intereses de una industria que genera muchas utilidades que luego sirven para financiar campañas políticas. Hay que ser valientes para cortar un árbol que les está generando tantos frutos.

Sí, pero hay que ser muy cobardes para no cortar un árbol que está causando tanta muerte y tanto dolor. Las masacres como la de Uvalde se mediatizan, pero las pandillas en Estados Unidos se arman. Son muchachitos que andan vendiendo drogas en las calles, que traen pistolas y que están dispuestos a vaciársela no a un oso o a un cocodrilo sino a un policía, a un ciudadano o a varios. Hay grupos delincuenciales en todo el mundo que van a comprar sus armas allá porque es muy, muy fácil hacerlo.

Claro que la solución no es prohibir la venta de armas, eso generaría un mercado negro y sería peor, me temo. El camino es hacer más complicado que un muchacho que acaba de convertirse oficialmente en adulto y que sigue siendo un jovencito que está lleno de rencor tenga acceso a un arma semiautomática. Para ello, hace falta valor. No en balde, el policía de Uvalde declaró que se siente como un cobarde. Vamos, no es el único que debiera sentirse así. Ahora, la atención estará en la persona que tomó la decisión de dilatar la entrada cuando debiera estar en el Congreso de los Estados Unidos y las medidas que tomarán para que esto no sea una anécdota más.