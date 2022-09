GERARDO GONZÁLEZ: CUANDO LOS MODERADOS TAMBIÉN RECLAMAN

UNA DE 2. Algo no funciona bien en los canales de comunicación de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos con sectores con los que tradicionalmente hay interlocución de los ediles leoneses o de plano eso de romper paradigmas de la presidenta incluye el nocaut de usos y costumbres.

DICHOS. Y lo comento porque para que un líder moderado como Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial declare públicamente que a la alcaldesa le hace falta tener una mayor apertura con las cámaras que han buscado una reunión con ella pero resulta que tiene la agenda muy apretada.

APROBADA, PERO… Y para reafirmar ese perfil, de acuerdo a una nota de un diario leonés, González García le da un 8 a Gutiérrez Campos. No obstante, lamenta que la agenda 24/7 de la alcaldesa panista no incluya reuniones con los empresarios que tocan la puerta pero no los abre.

PRECEDENTE. Hace unos días le comentaba en este espacio de la molestia externada por empresarios que no son líderes de cámaras que han buscado reunirse con Alejandra Gutiérrez y no encuentran eco.

¿SERÁ? Algunos de ellos aventuraban la hipótesis de que el atorón en el armado de la agenda; ahí, el responsable principal es Daniel Campos Lango, secretario de Atención y Vinculación de los Leoneses y uno de los hombres más cercanos a la presidenta municipal.

DE CAJÓN. Y aquí solo hay 2 sopas. O en realidad hay un descuido de quienes llevan la agenda de Gutiérrez Campos que en el afán de mostrarla cercana a la sociedad y en un actividad incansable la han llevado al otro extremo del alejamiento de los hombres del dinero o de plano esa sea la apuesta y no haya ningún equívoco. Si se trata de romper paradigmas, ese es uno muy arraigado en los usos y costumbres de alcaldes y alcaldesas de León,

UNA CITA. En sus propias palabras, González García dice que está bien que la alcaldesa no falle cada sábado a “Mi Barrio habla” pero que también ellos quieren ser escuchados.

ANTECEDENTE. No recordamos a un liderazgo empresarial que dijera algo parecido de un alcalde Ricardo Sheffield deliberadamente le quitó el derecho de picaporte que tenían CCE y Coparmex para integrar todos los consejos ciudadanos para darle paso a la Concamin, liderada entonces por su amigo, Emilio Cano.

POR FAVOR. Pero ahí era la sustitución de un gremio empresarial por otro. Hoy, ya son algunos empresarios en lo individual y el líder de los institucionalizados los que se quejan. Que levanten la mano los que sí tienen acceso.

DUDA. ¿Será acaso que vemos en León, una versión tropicalizada y corregida de “Por el Bien de Todos, primero los pobres, mi Barrio, menos los empresarios” de YSQ? Es pregunta que está a la espera de tener espacio en la agenda.

LA DEL ESTRIBO…

Nobleza obliga. Se comunica el presidente del Congreso local, el panista Martín López Camacho para comentarme que su comisión no es ni de lejos la que menos sesiona del poder legislativo. Me envía el pase de lista de las 14 reuniones de comisión además de 4 reuniones de la Convención Legislativa sobre Seguridad y Prevención de la Violencia en donde hubo 4 mesas de trabajo. Un servidor solo revisó el apartado de minutas. Evidentemente, ahí no está toda la información. Tiene razón el diputado. Una disculpa por el yerro.

Gerardo González: cuando los moderados también reclaman

Gerardo González: cuando los moderados también reclaman

ALVAR CABEZA DE VACA: EL DIAGNÓSTICO DEL DESASTRE, A UN AÑO

Habría que preguntar al secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca qué tanto han mejorado las policías municipales a un año de un diagnóstico de desastre que emitió hace exactamente un año.

Del total de las intervenciones de policías en presuntos delitos de alto impacto, el 90% es de las Fuerzas de Seguridad Pública y sólo el 10% restante proviene de las 46 policías municipales que en realidad solo son 21.

Y esto, porque de acuerdo al propio secretario de Seguridad, 25 corporaciones municipales en la entidad son un cero a la izquierda porque no tienen una sola intervención en puestas a disposición del ministerio público por decomiso de vehículos robados, de drogas, de armas de fuego o detención de personas ligadas a estos delitos.

Alvar Cabeza de Vaca decía que la proporción ideal debe ser al revés o por lo menos de 80-20 en intervención de policías municipales.

25 de los 46 municipios del estado fueron incapaces en estos 3 años de consolidarse, capacitarse y profesionalizarse para estar a la altura de las exigencias del gobierno estatal.

Una de las críticas más duras de Diego Sinhue Rodríguez a su antecesor Miguel Márquez ha sido el descuido de las policías municipales y el abuso de los mandos únicos.

Un trienio no bastó para poner al día a más de la mitad de las policías municipales de la entidad y aun las que están en niveles aceptables, no tienen la suficiente capacidad de reacción.

Y por lo visto, lo hecho en el último año tampoco da para echar las campanas al vuelo. Por ejemplo, en municipios como Irapuato, el cambio de administración (que no de partido político gobernante) generó una gran inestabilidad, aderezada por las diferencias abiertas entre el que se fue, Ricardo Ortiz y la que llegó, Lorena Alfaro.

Una depuración que derivó en niveles de violencia que contrastaron con la disminución que se daba en otros Municipios aun del corredor industrial como la propia Salamanca.

El gobernador presume una de las mejores policías estatales del país pero está claro que su objetivo de fortalecer a las municipales y configurar una estrategia que tenga su origen desde lo local, no ha tenido eco, ni siquiera en los que emanan de su propio partido político.

El propio Diego Sinhue cuestionó que durante el sexenio de Miguel Márquez se haya apostado a una mayor presencia militar y al mando único en los Municipios. Eso fue lo que perfiló Miguel Márquez con el propio Alvar Cabeza de Vaca como responsable.

El mismo secretario de Seguridad del Estado se mantiene a la cabeza con una estrategia diferente pero los avances son mínimos o si se quiere ver de forma optimista, con muchos deberes por cumplir.

Rodríguez Vallejo ha dicho que el problema de seguridad en Guanajuato no eran los responsables de la estrategia sino la dirección técnica como si fuese futbol, con un mejor entrenador, los resultados tendrían que ser mejores.

Y hoy, las cifras dicen que los Municipios no pueden remontar la escalada de violencia y deterioro de corporaciones policiacas. Con todo y la nueva estrategia global.

Gerardo González: cuando los moderados también reclaman

Gerardo González: cuando los moderados también reclaman

EL NUEVO “PICO” VIOLENTO: LA FUERZA DE LOS HECHOS

A 3 días de que concluya septiembre, este mes ya se perfila como uno de los más violentos del año. Masacres en Silao, Romita. La de

Tarimoro que fue nota nacional y multihomicidios en varios municipios del Estado.

En unos días veremos el acumulado mensual pero ya esta nueva crisis motivó un nuevo lance del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Fiscal Carlos Zamarripa en un episodio más del reparto de culpas en en donde el comal le dice a la olla y ni a cual irle.

Es evidente que algo está pasando en la disputa de grupos criminales en Guanajuato cuando presenciamos atónitos este nuevo “pico” de la violencia en la entidad, como suele definirlo el gobernador Diego Sinhue.

“Son atentados contra la sociedad, son también mensajes de propaganda. En este caso de Tarimoro vimos que la masacre fue grabada y dejaron ahí carteles, entonces son mensajes dirigidos no solo a la ciudadanía, sino también al gobierno y a los grupos del crimen organizado”, le dijo la investigadora de la agrupación Causa en Común a mi compañero Fernando Velázquez.

Ayer, la autoridad estatal en voz de las secretarias de Gobierno, Libia Denisse García y la ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett declinaron hablar de los mensajes que aparecieron en varios municipios del estado atribuidos a grupos criminales.

La segunda de ellas, dijo que no se convertiría en la vocera de los malos. La secretaria de Gobierno pidió a los medios que con el respeto a la libertad de expresión, no se difundieran porque solo buscaban infundir miedo en la sociedad.

Nunca estarán de más los llamados a la responsabilidad en la difusión de los mensajes que mandan los criminales. Más allá de eso, la autoridad estatal y sus labores de inteligencia (eso esperamos) deben tener datos claros y la radiografía de lo que ocurre en la entidad.

Lo que está a nuestros ojos, que es lo que ha ocurrido en las últimas 4 semanas es una agudización de la violencia. Ahora multiplicada en diversos frentes y ciudades que a la autoridad la obliga a estar alerta.

Dice Sophia Huett que en Guanajuato hay una autoridad fuerte y que responde a los malosos. “Los delincuentes no se sienten cómodos en Guanajuato”, asegura. Menos mal porque si así se sintieran cómo estarían las cosas.

El desafío para todas las autoridades en su conjunto es mayúsculo. No hay duda que lo que la autoridad estatal ha diagnosticado como el debilitamiento del grupo delincuencial de Santa Rosa de Lima, lo ha tornado más violento según los propios dichos de Sophia Huett.

Todo, a raíz de la detención de su líder. Acudimos al cierre de septiembre a un nuevo “pico” de violencia. Llámele como sea a la estrategia federal, con o sin militarización, Guanajuato y varios de sus municipios se mantienen en el ojo del huracán.

Gerardo González: cuando los moderados también reclaman

Quizás te interese:

JRP