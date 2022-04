Gerardo Fernández González

CUMPLIDO. Ayer, el diputado local del partido Verde, Gerardo Fernández González mostró en una entrevista radiofónica en el matutino En Línea, su pulgar tras haber votado el pasado domingo en la jornada de revocación de mandato.

EN CONTRA. Fernández González atendió el exhorto que hizo la dirigencia de su partido a sus representantes populares para acudir a sufragar este 10 de abril. En la entrevista, el legislador local manifestó con soltura su ya conocido antipanismo. Cuestionó de manera particular a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez por la propuesta legislativa de endurecer las penas a quienes conduzcan en estado de ebriedad.

PATINÓN. Pero cuando llegaron los temas nacionales y se le preguntó su postura en torno a temas como el Tren Maya y la reforma eléctrica, se terminó la soltura en el discurso y comenzaron los malabares.

CONTRA LAS CUERDAS. En el tema de la reforma eléctrica por ejemplo dijo que estaba parcialmente de acuerdo y que la veía como algo positivo. Queda claro que para el Verde Guanajuato representa un desafío la alianza nacional que ha trazado con Morena y cada día que pase, lo pondrá a sudar frío.

ADVERSIDAD. Y en esta tierra, ese es un cuestionamiento automático para alguien del Verde: su cercanía a Morena, se ratifica como una amenaza para la sobrevivencia de este instituto político de cara a 2024.

SIN DEFENSA. No exageramos al citar que es ahí donde se juega parte de su futuro. Y ya ni siquiera es un tema que tenga que ver con su voluntad. En 2018, el Verde no fue con Morena en Guanajuato y aun así se le asocia a ese partido.

EL DESTINO LOS ALCANZARÁ. Es el costo del “crea fama y échate a dormir”. Haga lo que haga el partido del tucán, se enfrenta a una fase decisiva de su historia. Como se vio ayer, no se pueden hacer malabares con el discurso de manera permanente.

AGUA Y AJO. Y es que era más fácil amoldar los principios y estrategias del Verde al PRI que a Morena sobre todo en temas energéticos, de respeto al medio ambiente y energías limpias. La factura a pagar será muy alta. Sobrevivir o no es el dilema. Ya ni siquiera con identidad propia.

LA DEL ESTRIBO…

Con la certeza de que lo encontraría “de buenas” luego de que presumió en la mañanera que por fin había ganado en Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo confirmó ayer en su cuenta de Twitter lo que parece natural aunque luego con la 4T no se sabe: que Guanajuato seguirá administrando su sistema de salud.

Es evidente que el Instituto de Salud para el Bienestar no cuajó y que el IMSS Bienestar tiene un futuro incierto. Pero si en algo ha demostrado Guanajuato que puede solo es en ese rubro, lo que quedó claro a lo largo de la pandemia. Guanajuato seguirá administrándolo. Lógica pura.

CÓRDOVA, ARROYO, ‘JUANI’: TIEMPO Y CIRCUNSTANCIA

Hace exactamente 12 años, el entonces senador Francisco Arroyo y el aspirante a candidato a gobernador tricolor, Juan Ignacio Torres Landa pactaban en la hacienda El Diezmo, propiedad de este último que llegado el momento, cualquiera de los dos apoyaría al mejor posicionado como aspirante a la gubernatura.

Se aproximaba el 2012 y el fenómeno Peña Nieto ya había prendido en el país y los priistas alentaban la posibilidad de recuperar Guanajuato.

Cinco años después, Ángel Córdova Villalobos decía que no a la invitación del Observatorio Ciudadano de León que había convocado a los candidatos a la alcaldía de León a firmar los compromisos por la seguridad.

Córdova que sabía que pese a que el PRI y el Verde gobernaban León, en ese momento la victoria estaba lejos de estar segura para la coalición pero actuó como si estuviese como puntero y se equivocó. Dos años después, el pragmatismo político estuvo a punto de dejar con las manos vacías a Torres Landa quien no contaba con la posibilidad de que Córdova Villalobos, en la cúspide de su carrera como funcionario, buscara ser candidato a la gubernatura por PRI y Verde.

Y fue hasta que se dio un amago de destape de Córdova cuando Torres Landa reaccionó y se rebeló. Logró parar el “cordovazo” y hoy nos preguntamos qué hubiese sido de aquella elección si el abanderado hubiese sido el exsecretario de Salud. ¿Era el momento del doctor y no tres años después con el barbarismo desgastado y torpedeando el proyecto de la coalición leonesa?

Porque en 2015, Córdova llegó a la boleta de PRI y Verde en León muy cuesta arriba y sin respaldo unánime de ambos partidos. El PRI nacional no pudo decir no a esa alternativa que parecía atractiva pero muy tardía. El horno no estaba para bollos. El PRI perdió la elección en 2012 con Peña Nieto como su gran estandarte.

Juan Ignacio Torres Landa que lo había intentado ya en 2000, se quedó a un dígito de Miguel Márquez pero no le alcanzó.

AMLO Y GUANAJUATO: LOS CLAROSCUROS DE LA REVOCACIÓN

L as cifras que dejó la revocación de mandato ya con los resultados computados casi en su totalidad confirman la hipótesis que le adelantaba ayer. Guanajuato no fue la entidad más antilopezobradorista este domingo.

Entre el “por fin gané en Guanajuato” que lanzó el presidente Andrés Manuel Obrador en la mañanera de este lunes al “Morena no pasó ni pasará en esta entidad” que no se ha cansado de proclamar el dirigente estatal panista Eduardo López Mares en el balance de la jornada de revocación de mandato, hay matices que es importante resaltar.

Conviene sustraerse del triunfalismo de unos y del catastrofismo de los otros. Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Es cierto que no se puede celebrar el resultado de la jornada dominical como un triunfo de los ciudadanos cuando quedó clarísimo que se trató de un ejercicio de movilización en el que se usó el aparato de estado frente a un bloque opositor que prefirió abstraerse pero que no fue indiferente.

Y entonces podemos caer en la cuenta de que Guanajuato no fue, en el análisis de los resultados dominicales, el estado antilopezobradorista por excelencia.

De indiferentes a indiferentes lo fueron más en Jalisco (9.06) y Aguascalientes (9.28) contra un 9.48 de participación que se registró en Guanajuato.

Pero no solo en la participación podemos medir ese sentimiento de una buena parte del electorado hacia la 4T sino en los votos de quienes sí decidieron ir a las urnas a expresar que están de acuerdo en que se revoque el mandato.

Y en ese tenor, hubo estados que se manifestaron en mayor porcentaje que Guanajuato.

En esta entidad, como decíamos, el 9.48% de los que participaron votaron por que se le revoque el mandato y 88.65 por el que se quede con 1.96% de votos nulos.

No obstante, en Nuevo León, el 15.48% de los participantes en la jornada votaron por la revocación, el 83.52 por el que se mantenga y el 0.99 resultó con el voto nulo. En Jalisco, el 11.32% pidieron que se le revoque; 87.45% que se mantenga y 1.22 con voto nulo.

También Aguascalientes con 10.86%, ciudad de México (10.35%) y hasta Querétaro (9.36) tuvieron porcentajes ligeramente más altos de rechazo a la gestión a los de Guanajuato.

Y si hablamos de distritos guanajuatenses, en el 3 de León se registró el porcentaje más alto de votación para que se revoque el mandato de la entidad: 19.11%

Pero por ejemplo, en el distrito 6 con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, el 27.95% de los que participaron, lo hicieron a favor de la revocación mientras que en el 1 con cabecera en Santa Catarina, fue el 28.32%.

En Jalisco, en el distrito 10 con cabecera en Zapopan, un 26.54% de los votantes lo hicieron a favor de la revocación. En Guanajuato en ningún distrito se rebasó lo que se presentó en el distrito 3 que los panistas guanajuatenses presumen como el más leal a su causa en todo el país.

En contraparte, el distrito 8 de Salamanca y el 13 de Valle de Santiago superaron el 93% de votantes en respaldo de López Obrador aunque el 10 de Uriangato y el 14 de Acámbaro también superaron el 90% de respaldo al presidente.

En cuanto a la participación que en Guanajuato promedió el 9.48%, en los cuatro distritos de León la participación apenas superó el 7% del padrón electoral pero fue el distrito 7 de San Francisco del Rincón el que registró la más baja con 6.75.

En contraparte, el porcentaje de participación más alto en Guanajuato se dio en el distrito 10 de Uriangato con 13% y el 8 de Salamanca con 14.

