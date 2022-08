Los genómas de cultivo en Guanajuato por el equipo de Langebio-Cinestav ayudarán a hacer frente a los retos que tiene la agricultura

Nayeli García

Irapuato.- El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Langebio hicieron entrega de los genomas de cinco cultivos estratégicos para para México para el fortalecimiento de la productividad del campo nacional. Por ello, este día que se consideró como histórico debido a la trascendencia que tendrá esta información para la seguridad alimentaria del país y el mundo.

El director del Langebio, Alfredo Herrera Estrella, presentó el trabajo que han realizado desde hace varios años decenas de investigadores. Juntos han podido concluir la secuenciación de los genomas de la papaya, el limón mexicano, la zarzamora, la vainilla, y el agave que fueron entregados a SADER. También explicó la investigación sobre el café y la cooperación que hicieron junto con China para el genoma del chile. Además que retomaron las aportaciones que se tuvieron con el genoma del aguacate.

El investigador recordó que México fue el primer país a nivel mundial en lograr la secuenciación del genoma del maíz en el 2008. Este es uno de los tres alimentos básicos de la alimentación y cuya investigación demostró la capacidad de la investigación científica en el país y el potencial de los alimentos. A esta investigación le siguió la del aguacate.

Foto: Daniel Moreno

Aprovechar la tecnología

Alfredo Herrera destacó que no se puede renunciar a usar la información que se tiene sobre las plantas y su naturaleza. Ante la duda sobre si lo que se hace en el laboratorio es natural o no, ahora lo que se puede hacer es hacer una ‘edición genética’ y tomar la información de plantas silvestres que son resistentes a la sequía y a la plagas, domesticarlas y cultivarlas.

Esto además tiene alcances económicos de hasta 4 trillones de dólares si explota como se debe.

Ejemplificó que ya tienen información de la vainilla, un alimento en peligro de extinción, pero altamente demandado y se puede mejorar su producción. “El mejoramiento de genético tradicional que se ha hecho a través de millones de años, pero podemos hacer edición genética”, indicó.

Información que se convierte en herramientas

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula enfatizó que la entrega de este genoma es de una trascendencia exponencial. Esta la información ya no se queda en el acervo del conocimiento, sino que se convierte en herramientas para enfrentar los retos que ya no son a largo plazo sino que se viven con el cambio climático, las plagas y la demanda alimentaria.

“Los tiempos claramente nos indican de que no podemos seguir en un esquema de explotación agroecológica, de explotación de estos recursos sin verdaderamente conocer los detalles internos que verdaderamente nos hacen utilizar mucho más estos recursos, esta genética, esta base del origen de estas especies y es gracias al conocimiento científico”, puntualizó.

Llamo a los científicos a no declinar y seguir haciendo investigación. Dijo que ante los tiempos difíciles que enfrenta la humanidad, el país y todos día a día, la única esperanza que se tiene es que ellos, los investigadores están trabajando para dar solución a los retos del planeta.

Un día histórico

Foto: Archivo

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó que este día es histórico para México y para la industria del país. Ante esto ofreció total apoyo a la comunidad científica cuyos trabajos forman parte de ese ‘Valle de la mente factura’ que busca un desarrollo basado en conocimiento.

“Es importante que no solo se debe pensar en las bondades de tener cultivos más resistentes y más sanos, sino que todos estos cambios. Ya no solo modificar los alimentos, no hacerlos transgénicos que siempre ha estado en discusión sino hacerlo con sus propios genes, potenciarlos con sus genes”, explicó.

Diego Sinhue consideró que se puede sacar ‘más jugo’ a todo este conocimiento que no ha sido ni presumido ni explotado, y que se está realizando en Guanajuato y específicamente en Irapuato.

“La verdad me voy con un sabor agridulce: dulce porque me quedó impactado e impresionado por lo que se está haciendo aquí por el bien de la humanidad y que es un centro de los más avanzados en el mundo sin lugar a dudas, el más avanzado de Latinoamérica indudablemente. Lo que se está haciendo aquí es impresionante. Y el sabor agrio es porque no lo hemos explotado y presumido lo suficiente. Es increíble que teniendo esto aquí no hayamos sido capaces de potenciar y exponenciar lo que aquí sucede por el bien de Guanajuato y por el bien de México”, reconoció.

