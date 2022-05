1.- Acuerdo salarial en GM: el logro y el reto

Foto: Archivo

Sin duda alguna, la historia del sindicalismo mexicano llegó a un punto de inflexión con el caso de General Motors en Silao. La emancipación de los trabajadores del ‘charrismo’ personificado en los líderes del sindicato Miguel Trujillo, adherido a la eterna Confederación de Trabajadores de México ( CTM ), es ya una epopeya.

No obstante, como todo cambio de paradigma, se precipitan nuevos retos y conflictos por librar, ahora por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (Sinttia), liderado por Alejandra Morales Reynoso.

Así lo fue la negociación del incremento salarial, que por ahora se materializó con el 13.79 por ciento que está por confirmarse en una nueva consulta.

Las negociaciones comenzaron a finales de marzo, con la ventaja para la organización obrera de tener a su favor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que dispuso de una homologación de los salarios con los que se pagan en Estados Unidos.

Aún así brotaron las discrepancias con la amenaza de huelga de por medio, que se evitó finalmente con el acuerdo logrado el 10 de mayo para beneficiar a 6 mil 500 trabajadores.

También trascendió el anuncio de la entrega de utilidades, que ahora duplicaría a las recibidas cuando eran representados por la CTM; estimaron recursos de 25 a 28 mil por concepto libre, ahora con la representación del Sinttia.

El optimismo llegó a tal punto, que corrió la versión de que estas utilidades les serían depositadas esta misma semana.

Sin duda son avances cuya repercusión en el campo obrero de Guanajuato, trascenderá con el ejemplo para la renovación sindical en otros sectores productivos. La duda recae en los efectos dentro del campo empresarial.

General Motors es una empresa que frecuentemente sufre por la escasez de microcomponentes, obligándose a paros técnicos que ya de entrada son golpes a su economía. Un incremento de esta magnitud se atraviesa en momentos delicados, aunque la obligación patronal es ineludible.

¿Qué le espera al sector automotriz de Guanajuato? De momento, sólo se puede desear la verdadera legalidad y legitimidad en las relaciones obrero-patronales, en un contexto cada vez más complejo entre pandemias y conflictos bélicos.

General Motors en Silao

Ver nota: Trabajadores de GM Silao, ¡uníos!: SINTTIA logra acuerdo salarial tras meses de negociar

2.- La tormenta en Silao por la concesión del alumbrado

Foto: Archivo

El alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor, apenas enfrenta un conflicto cuando ya entra en otra controversia.

Ayer, integrantes de la agrupación “Silaoenses Unidos contra el Nepotismo y la Corrupción” advirtieron que pedirán que se someta a consulta popular la intención de entregar en concesión a un particular la prestación del servicio de alumbrado público, como fue aprobado el 28 de abril por mayoría de votos en el Ayuntamiento.

Según García Villaseñor, de “manera histórica” el Municipio no cuenta con herramientas técnicas, financieras ni humanas para ofrecer a la ciudadanía un servicio eficiente.

La agrupación que le hace frente a esta medida está integrada por el excandidato independiente, Leonel Mata Zamora, por el también excandidato del PRD, Juan Manuel Tavera Vidal, así como por el sindicalista César Morales. Quienes se dijeron determinados a que el tema sea sometido a consulta popular.

En la postura de los integrantes del grupo se dijo que la determinación no se tomó con apego a un estudio técnico de viabilidad, además de que las próximas administraciones municipales podrían quedar impedidas para tomar parte activa y que detonaría un problema social, económico y en materia de seguridad.

Hasta aquí, las inconformidades son legítimas y respaldadas en la funesta experiencia de la concesión del servicio de recolección de basura a la empresa Veolia, que ha dejado más gastos que resultados.

Lo curioso es que esta iniciativa sea promovida desde Morena, partido que reclutó al hoy alcalde de Silao, a través del empresario Ricardo García Oseguera.

Dicha decisión dejó inconformidades en operadores de base como lo es el también silaoense Ernesto Millán Soberanes, hoy diputado local pluri que coordina su bancada y su aparato de difusión por donde se le dio vuelo a la denuncia de los ‘Silaoenses Unidos’.

Sea como sea, concesionar el alumbrado público es una decisión que naturalmente crearía controversia y de momento, le da materia a los opositores de Carlos García Villaseñor.

General Motors en Silao

Ver nota: Silao lleva 50 millones recaudados por el impuesto predial en 2022

3. Planet Youth, el milagro en un lustro

Fotos: Eduardo Ortega

Más de 20 estudiantes consumieron clonazepam dentro de la escuela. Algunos terminaron hospitalizados. No todos lo hicieron de forma voluntaria, dos de sus compañeras disolvieron el fármaco en refresco.

Ocurrió en Comonfort y los implicados son niños de segundo grado de secundaria.

¿Cómo llegó un medicamento que requiere receta a manos de dos adolescentes? ¿Cuál fue la reacción de las autoridades educativas? Las respuestas son inquietantes.

Madres de familia señalan que la familia de una de las responsables administra una farmacia. Eso implica que podría acceder con facilidad a cualquier otra sustancia riesgosa.

La directora consideró que volver a clases virtuales para evitar interacción entre los estudiantes es la solución.

El año pasado, el estado celebró el Congreso Planeth Youth, invitando a todos los municipios a sumarse. Se trata de una estrategia de prevención diseñada en Islandia.

A través de charlas, talleres, actividades culturales y deportivas, y los Centros de Atención Primaria en Adicciones, se pretende erradicar en cinco años el consumo entre los jóvenes. El gobierno estatal destinará 150 millones anuales al programa.

En agosto de 2021, la directora de Salud Mental, Rosa Elda Villalobos Ugalde, reveló que en Guanajuato la edad promedio de inicio del contacto con sustancias es a los 13 años.

Existen casos alarmantes como el de Celaya, donde la mitad de los adolescentes confesaron haber ingerido alcohol, tabaco o marihuana.

Desde el lanzamiento de Planet Youth, los municipios se anotaron entusiastas, confiando en la fórmula milagrosa que en un lustro restablecerá el tejido social.

Aunque se presume que el modelo es aplicable a cualquier comunidad, no se ha sometido a discusión que tal vez nuestro estado no esté partiendo del mismo punto que Islandia. Comunicación entre padres e hijos, falta de oportunidades educativas y laborales, una atención deficiente a la salud mental, son factores que deberían preocuparnos en primera instancia, y aún no queda claro cómo encajan en el ambicioso proyecto del estado.

General Motors en Silao

Ver nota: Acusan a estudiantes de secundaria en Comonfort “por drogar a sus compañeros”