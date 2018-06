Genera controversia la deuda de Imuvi a Coveg

Apelan fallo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; según el instituto ya fue liquidada pero la comisión dice que no, por ello demandaron

María Espino

Guanajuato.- El Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) apeló el fallo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por el adeudo de 7 millones de pesos que reclama la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (Coveg) y es el proceso en el que actualmente se encuentran.

Esa deuda si mal no recuerdo viene notificada aproximadamente del 2009, es de una coinversión que hace Coveg con el Municipio para hacer vivienda, ahí Coveg exige una parte que no ha sido cubierta por el Imuvi, pero ellos (Imuvi) dicen que no, que esa parte ya fue cubierta, que no es por ahí el asunto”

Julio Ortiz, Comisario del Consejo del Imuvi