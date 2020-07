Genera controversia el plan de replaqueo

Cuca Domínguez

Salamanca.- Raymundo Gómez García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca (CCES), dijo estar de acuerdo con el cambio de placas debido a que con esta medida se tendrá un padrón real vehicular que contribuirá en el tema de la seguridad; además de que será gratuito para el propietario de los vehículos.

Además, aseguró que otros temas como la seguridad y la pandemia del Covid-19 no se han dejado de lado, se están atendiendo de parte del gobierno del estado; incluso el trámite se puede hacer por Internet.

“Es una muy buena medida porque en más de 15 años no se ha llevado a cabo un replaqueo, además de que se resolverá el desorden en cuestión de confiabilidad del padrón vehicular y sabemos que esto afecta en el tema de la delincuencia, hay placas falsas, no está completo el padrón, hay coches robados que circulan en la entidad”, indicó.

“El replaqueo viene a actualizar esta situación de los coches, da certeza para tener un padrón vehicular confiable, será una herramienta para el combate al crimen que nos azota en el estado; es una buena propuesta porque además, -reiteró- el trámite es gratuito y se puede realizar a través de los diversos medios electrónicos o tomando las diversas precauciones para no resultar afectados por el Covid-19”, precisó.

“Nos beneficia”

Gómez García dijo que el replaqueo más que perjudicar beneficia, porque se actualiza el padrón vehicular y eso le da certeza al ciudadano común; con este programa se combate la inseguridad, con esto se dejará de circular coches robado como lo hacen ahora en total impunidad, con niveles de verificación muy vulnerable; “con este programa a las bandas delincuenciales se les dificultará más aprovecharse de un padrón no tan certero”.

El presidente del CCE de Salamanca, dijo que con este programa los cercos carreteros podrán tener mejor acceso a identificar las placas y los vehículos.

“Insisto, éste tema está directamente involucrado a lo que es la inseguridad, de no hacerlo seguiremos atrasados en la tecnología; insisto, es un combate directo a lo que es seguridad, no es un capricho, estos tiempos lo ameritan y más con la situación que estamos pasando”, concluyó.

…y los líderes leoneses están en contra, por el covid y la crisis económica

Los líderes del Consejo Coordinador Empresarial de León y la Concamin Bajío coincidieron en que no es buen momento para iniciar el canje de placas en Guanajuato, si se toma en cuenta el momento que se vive en la pandemia de la Covid-19.

El presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos, sostuvo que no es una buena idea obligar a los ciudadanos a ir a una oficina pública para realizar el trámite aunque sea con cita previa, pues dijo, no es una actividad esencial o indispensable.

De igual manera, señaló que el gobierno del estado es inconsciente al tratar de lograr que morosos se pongan al corriente en el pago de refrendos o tenencias, en plena crisis económica.

“No tanto insensible pero a mí me parece de alguna manera inconsciente, porque por más que quieras cobrarle a alguien que de plano no tiene por la crisis económica pues no lo van a poder recuperar, no va a haber manera, tendrías que embargar o no sé, pero saldría más caro la acción que el resultado”, dijo el líder empresarial leonés.

El presidente del Consejo consideró que el canje de placas debió realizarse hasta que haya un tratamiento o vacuna para combatir la Covid-19.

En tanto, el coordinador de la Concamin Bajío, Ismael Placencia, coincidió en que no es el momento adecuado para llevar a cabo este proceso, y en relación con el diseño de las tablillas en color azul y blanco -los colores del PAN- junto con el logo ‘Grandeza de México’, sostuvo que es una práctica que se realiza en todos los estados.

“Eso lo hacen en todos lados, en todo México lo hacen igual (…) al final de cuentas lo de Grandeza de México ahí sí está mucho más obvio”, dijo.

No obstante, ambos empresarios confiaron en que esta medida sí sumará la actualización del padrón vehicular para combatir la delincuencia, pues las nuevas placas estarán vinculadas con datos biométricos al propietario de la unidad.

