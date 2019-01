Genera caos vehicular la vendimia de Día de Reyes

Se afectó el bulevar Adolfo López Mateos debido a la cantidad de gente que circulaba por la zona; los conductores se mostraron enardecidos por la falta de información así como de organización

Luz Zárate

Celaya.- La mala planeación vehicular que hizo la Dirección de Tránsito y Policía Vial en el primer cuadro de la ciudad, y en pleno apogeo de las ventas de Día de Reyes, provocó que cientos de automovilistas se desesperaran, enojaran y algunos hasta estallaran y se bajaran a reclamar e insultar a los funcionarios de Tránsito.

La principal molestia es el cierre parcial y no anunciado del paso vehicular en algunos cruces del bulevar Adolfo López Mateos -principal arteria vehicular del centro- y que provoca un ‘cuello de botella’, además de que no hay señalamientos que anuncien que se cerrará a determinada hora el paso por el cruce restringido.

“Venimos por el bulevar y vamos a dar vuelta para Luis Cortazar y resulta que está cerrado el paso y no se puede circular y que tenemos que seguir derecho por el bulevar y resulta que no avanzan porque metros más adelante también cerraron el paso por Allende y a todos los quieren desviar por la misma calle. Está imposible, no sé quién les dijo que es buena idea cerrar el paso, es una tontería, no hay planeación, sí es verdad que estos días hay más tráfico pero es inconcebible que cierren las laterales al bulevar y a todos los quieran sacar por esta vialidad”, dijo Daniel Mendoza.

Y es que para circular por el centro y cruzar el primer cuadro de la ciudad, tan sólo para avanzar tres o cuatro cuadras el tráfico dura hasta una hora.

“Vea a ese señor que se metió a la brava y le echó el coche al Tránsito para que quite sus conitos, uno viene por esta calle con la certeza que hay tráfico y vamos a tardar pero no contábamos con que la cerraron según ellos mientras se desahoga el tráfico y provocan más caos”, señaló Enrique Peña.

Y aunque el caos vehicular sucedió en todo el centro, el problema más grande se originó en el cruce de bulevar con Luis Cortazar y en la intersección con Allende, pues son las calles que sirven para cruzar de norte a sur.