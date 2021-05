‘Gatito’ vuelve a México para su debut profesional

Onofre Lujano

Acámbaro.- Ángel ‘Gatito’ Barrera, un niño que se fue a los Estados Unidos con sus padres Heriberto Barrera Díaz y María Soto a la edad de 9 años, y que tenía 11 años sin regresar a su patria, ahora vuelve hecho un campeón, catalogado como uno de los mejores en su peso en Estados Unidos, donde ha ganado torneos nacionales. Ahora, debutará en México como profesional, en Pátzcuaro, Michoacán. Sus padres, originarios de Acámbaro, se muestran orgullosos pues a sus 19 años, Barrera es catalogado como un prospecto para ser campeón del mundo.

Acompañado por su padre y entrenador Heriberto Barrera, además del promotor Adrián Luna, el ‘Gatito’ menciona que vive en Chicago en un gimnasio local, donde “hemos sobresalido, de tener la oportunidad de participar en campeonatos nacionales e incluso representar a mi ciudad Chicago en dichos eventos”.

Actualmente, el acambarense dice que va pelear en las 140 libras, pero su meta es bajar a las 135 y mantenerse en las 130, “ahí nos sentimos cómodos, no es mucho rigor para dar el pesos”. Recordó que empezó a boxear a los nueve años y en el año 2013 fue a participar a uno de los torneo más grandes del mundo que se llama Ring Side Wolf, “ahí van a pelear más de mil 500 boxeadores y era mi primera vez participando en un torneo de ese nivel y nos llevamos el cinturón como campeón a casa”, señala.

“En el 2015 se dio la oportunidad de pelear con el boxeador rankeado número cinco en el mundo de los amateurs y le gané aunque muchos no creían en mí y vencí a Ángel Martinez en las 117 libras. Me ayuda mucho que no tengo un estilo definido, todo depende del contrincante con quien esté peleando y me adapto al momento y depende de mi oponente, a veces soy fajador, contragolpeo, sé caminar en el ring, sé un poco de todo”, argumentó el pugilista.

Cuenta que para su debut profesional, el próximo 7 de mayo, peleara a cuatro rounds en Pátzcuaro. “No sabemos su estilo, pero venimos preparados, actualmente tengo más de 150 peleas como amateur, con 20 perdidas solamente y me siento contento de debutar en un lugar cercano a donde nací, en Acámbaro y ahora vuelvo después de casi 11 años de estar en Chicago”.

Menciona el ‘Gatito’, que su apodo es en honor a su padre, que le gusta practicar todos los deportes, “también me gustan otros deportes, mis metas en el boxeo es bajar a las 130 libras y mantenerme y ganar la oportunidad de pelear por un título y ganarlo en diferentes organismo y ya cuando lo tenga moverme a las 135 libras y ganar títulos también en esa categoría y seguir hasta que se pueda”.

Barrera mencionó que tiene a varios boxeadores que le gustan por su estilo, “como Lomachenko, el ‘Canelo’ Álvarez tiene buen estilo pero no es de mis favoritos”.

Padre y entrenador

Heriberto Barrera Díaz, padre del ‘Gatito’ Barrera, dijo que su hijo siempre ha estado metido en el boxeo, “lo inscribí para que mejorara su físico porque era gordito en los Estados Unidos, ahora me llena de orgullo porque le gustó el boxeo y ha seguido siempre esforzándose cada día para mejorar”.

Cuenta Heriberto que el ‘Gatito’ entrena con profesionales, como sparring, “les ayuda mucho y lo piden mucho porque tiene calidad y es campeón estatal, su entrenamiento con profesionales ha sido muy bueno, a muchos los logra superar, es muy respetuoso, le gusta estudiar, estar metido en el gimnasio todos los días corre y se mete tres horas al gimnasio y los sábado se dedica a los sparring”.

Menciona que han sufrido discriminación en los torneos. “La prueba está de que cuando hemos participado en nacionales hemos sufrido robos, hay mucha preferencia por los estadounidenses, antes mi hijo cuando no era ciudadano no podía avanzar porque solo era residente, a veces le robaban las peleas para mandar a otro que si podía ir fuera de Estados Unidos”.

EZM