Gatito narcotraficante escapa de prisión de máxima seguridad

India. – Un gatito fue detenido por tratar de meter al penal dos gramos de heroína y otros objetos que llevaba en una bolsa de plástico atada al cuello.

Se sabe que los criminales usan a estos animalitos para arrojar a los reclusos, por encima de los muros, droga u otros productos.

El mishi estaba tras las rejas el 1 de agosto, pero no contaban que tan solo un día después se escaparía, pese a que estaba bajo estricta vigilancia en este lugar de WeliKada, Sri lanka, No hay duda de que es todo un criminal buscado.

“The feline was detected by jail intelligence officials on Saturday at the high-security Welikada Prison, a police official said.”

