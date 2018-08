Gastos de viaje podrían ser devueltos: Luis Enrique

La Secretaría de Seguridad Pública recibió la certificación CALEA Triple Arco, acreditando a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, así como los protocolos de recepción, atención y despacho de llamadas del C4

Gamaliel Reyes

León.- Al llegar de Estados Unidos, luego de la entrega de la certificación CALEA Triple Arco, el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, reconoció que existe la posibilidad de que tenga que devolver parte del recurso invertido en el viaje al extranjero.

Esto lo declaró luego de la rueda de prensa en que manifestaron que con esta certificación, se fortalecen los protocolos y procesos de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

Para presentar los exámenes requeridos para acreditarla, fue acompañado por Mario Alberto Martínez, Secretario Particular y Leilani Tortolero, directora de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.

Con la certificación CALEA Triple Arco, fueron acreditados los procesos de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, así como los protocolos de recepción, atención y despacho de llamadas, del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4). El evento de entrega de esta certificación, tuvo lugar el sábado pasado. Sin embargo, con autorización del presidente municipal, Ramírez Saldaña, permaneció otros días más en el país vecino.

Luis Enrique Ramírez Saldaña, fue cuestionado sobre el monto invertido en el viaje. No obstante, dijo no contar con el dato y no descartó que exista la posibilidad de devolver una parte del recurso destinado para tal efecto.

“Aunado con la certificación que obtuvimos el año pasado, eso junta lo que sería el Triple Arco. Los gastos se van a ir juntando para poderlo proporcionar a las áreas de Tesorería, probablemente vaya a haber un reingreso del dinero”, dijo.

