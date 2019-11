Gasolineras se suman a medidas por delincuencia, temen por sus trabajadores

Tanto la despachadora de combustible en San Javier, como la ubicada en Marfil, han reportado que aunque avisan a la policía esto sirve de muy poco

María Espino

Guanajuato.- Gerentes de varias de las gasolineras ubicadas en la capital reconocen que la delincuencia e inseguridad va en aumento en la ciudad y ante ello se deben tomar medidas preventivas para evitar seguir siendo víctimas de robo y sobre todo evitar que ocurran hechos lamentables que pongan en riesgo la integridad física de los empleados pues comentaron que en los últimos meses han sufrido robos de combustible bajo amenazas ya sea con arma blanca o incluso armas de fuego.

Correo visitó varios de estos establecimientos en donde los gerentes coincidieron con lo mencionado y dijeron que sí analizan implementar medidas preventivas por su cuenta ya que cuando han sido robados llaman a la policía pero tarda mucho en acudir o simplemente nunca llega, por lo que consideran que estar reportando es mucha perdida de tiempo.

En el caso de la gasolinería Pemex ubicada en San Javier, el gerente Rigoberto Hernández Hinojosa, manifestó que en el último año han sido varios los robos de que han sido víctimas y precisó que se han acentuado en los últimos meses sobre todo por las noches, además explicó que usualmente la gente que comete estos delitos son los que llegan en vehículos que no portan placas o son foráneos, lo que considera que hace muy difícil ubicar a los delincuentes, además de que algunos llegan en vehículos con cristales oscuros que imposibilitan identificar a los usuarios.

Hernández comentó que es muy seguro que en este negocio repliquen la medida que ya tomó una de las gasolineras ubicada en Euquerio Guerrero en donde piden a los clientes pagar por adelantado para evitar que se den a la fuga sin pagar, además subrayó que los despachadores tienen la instrucción de que, si alguien llega a robar y los amenaza con algún tipo de arma, no pongan resistencia alguna pues dijo para la empresa es más importante la integridad de su personal.

Además dijo que a raíz de los robos y amenazas que ahí se han registrado, algunos despachadores han optado por ya no seguir en ese trabajo.

De manera muy similar piensa el gerente de la gasolinería de Marfil, Jorge Orlando Lara Ortiz, quien dijo que no han sido muchos los casos en los que se han ido sin pagar pero en los que han ocurrido optan por dejar que vayan sin oponer resistencia pues saben que nada pueden hacer y más por que la policía no responde a tiempo, además comentó que cuentan con el Botón de Pánico pero de nada sirve por que no funciona.

Comentarios

Comentarios