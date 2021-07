Redacción

México.- Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en dos meses el “Gas Bienestar” comenzará a distribuirse en la zona metropolitana del Valle de México el.

Reveló que ya se cuenta con los terrenos para las centrales distribuidoras y que se está en el proceso para la compra de los camiones repartidores y los cilindros.

Aunque no mencionó el precio con el que se venderá, señaló que Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, ya le presentó el logotipo de la empresa.

“Una reunión para la semana próxima del Gas Bienestar, ya se ha avanzado en la creación de la empresa, como lo prometimos vamos a iniciar en tres meses, yo creo que antes, considerando el tiempo que ya transcurrió desde que lo dimos a conocer, vamos a pensar que en dos meses más ya vamos a estar distribuyendo el gas bienestar en la Ciudad de México, vamos a empezar aquí y poco a poco se va a ir ampliando, ya se lavó el programa, ya se tienen los terrenos para las centrales de distribución, ya se están adquiriendo los cilindros, las camionetas repartidoras, ya estamos avanzando”, dijo el mandatario.

Asimismo dijo que se tomó la decisión de vender el gas LP ante los altos precios que se han registrado.

“Decirle a la gente que se va avanzando, iniciamos aquí porque fue donde se presentó un mayor descontrol en cuanto a incrementos en el precio del gas y por eso se decide iniciar aquí en la Ciudad de México, va a comprender la ciudad y una parte también de lo que es el Estado de México”, añadió.

También abordó la polémica por el nombre de la nueva filial de Pemex.

“A mí no me han informado sobre eso, ahí me dijeron que Pemex lo había registrado lo de Gas bienestar, había dos o tres posibilidades, ‘gas para el bienestar’, ‘gas bienestar’ o ‘bienestar’. Me enteré de eso pero no me comentó nada del director de Pemex, incluso ya me presentó hasta el diseño”, abundó.

