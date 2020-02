Garantizan seguridad en la próxima edición de la Feria de las Fresas

Nayeli García

Irapuato.- El presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez urgió al Gobierno Federal a implementar un Plan Guanajuato con una estrategia frontal en contra del crimen organizado, en donde participen los tres niveles de gobierno y en lugar de verse como enemigos, ponerle acción a las palabras.

Enero fue para Irapuato, el mes más sangriento de su historia e inició febrero con la misma tendencia, al registrar nueve homicidios en los primeros tres días del mes, casi el doble de los contabilizados en enero.

“Estamos en una situación crítica en el Estado que amerita una intervención a gran escala como se hizo en otros estados que lograron salir adelante, ya no es una cuestión de que si está o no el cuartel (de la Guardia Nacional), en el que gastamos casi 500 millones de pesos los guanajuatenses, y entonces aquí me parece que a las palabras hay que ponerle acción y si López Obrador está reconocimiento el problema que haga lo necesario”, señaló.

El alcalde consideró que la coordinación está dando resultado a nivel local, de una forma o de otra, pero de no haber una estrategia frontal del Gobierno Federal para ir tras el objetivo concreto que es la delincuencia organizada, no se van a poder ver los resultados que se esperan.

“Hacer un llamado a todos los que participan en estas corporaciones, Estado, Municipio y Federación, y los colindantes que tienen que ver, el tema de las confrontaciones y entender que el enemigo es la delincuencia, que el enemigo no somos nosotros y cada quién que haga la chamba que le corresponde”, señaló.

SZ