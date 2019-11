Garantiza Sophia Huett refuerzo ante la renuncia de Ramos Ramos

La funcionaria estatal anticipó que si el análisis que la Fiscalía General del Estado haga sobre el crimen, indica que el municipio necesita protección adicional, el estado brindará más elementos

Daniel Vilches

León.- Con la renuncia de José Carlos Ramos Ramos a la secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, la comisionada de Seguridad, Sophia Huett López garantizó un refuerzo por parte del estado para atender el tema delincuencial.

“Por parte de nosotros, de gobierno del estado, hay un acompañamiento constante e incluso hace unos días se dio esta reunión con la alcaldesa de Celaya para definir líneas de trabajo, entonces, aunque sí bien lamentamos la renuncia del mando policial hay que entender que no se queda desprotegida esa posición y que no hay una mina hacia la operación y no se afecta la operación de la corporación celayense, al contrario, hay un refuerzo”, aseveró.

En ese sentido la funcionaria estatal anticipó que si el análisis que la Fiscalía General del Estado haga sobre el crimen, indica que el municipio necesita protección adicional, el estado brindará más elementos.

Respecto al ataque que sufrió Ramos Ramos, la comisionada reconoció que hay elementos que sí han sido amenazados por el crimen, aunque son mínimos, profundizando que en muchas de las agresiones no hay previa advertencia.

En ese sentido comentó que la fiscalía tiene la atribución de que, en caso de que haya una amenaza a algún servidor público, de brindarle protección adicional.

Se negó a dar información sobre dónde se ha presentados estas amenazas y sobre si hay o no elementos de las fuerzas de seguridad coludidos, salvo que hay investigaciones abiertas, pero tampoco profundizó.

Comentarios

Comentarios