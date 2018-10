Garantiza Sinhue propuesta presupuestal equilibrada

El mandatario comentó que habrá un presupuesto inercial a nivel federal que será positivo para Guanajuato, pero asegura que debido a los cambios en las administraciones se atrasó la aprobación de presupuestos

Daniel Vilches

León.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tiene como prioridad atender los temas económicos, campo, seguridad y turismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019.

El ejecutivo estatal comentó que presentará una propuesta equilibrada para el próximo año. Sin embargo, explicó que por los tiempos que hay y por los cambios de administraciones en el país, se atrasaron las fechas para aprobar los presupuestos.

“Tenemos muy claro que el crecimiento económico de Guanajuato no tiene que detenerse, vamos a seguir apostándole al tema de materia económica, turística y el campo. Es un año atípico porque para esta fechas ya existe un paquete presupuestal a nivel federal y la ley establece que del 8 de septiembre al 15 de noviembre se aprobará éste, pero como es cambio de sexenio se adecuó la ley y ahora se tiene del primero al ocho de diciembre para presentarlo y aprobarlo, en la cámara de diputados”, declaró.

Presume finanzas de Guanajuato

El mandatario comentó que habrá un presupuesto inercial a nivel federal que será positivo para Guanajuato, sin embargo, presumió que la entidad tiene buenas finanzas que le ayudarán a tener más opciones para obtener recursos para el estado, e invertir en infraestructura.

En el tema de los impuestos para Guanajuato, Rodríguez Vallejo adelantó que durante su administración no se prevé ‘de entrada’ que haya nuevas imposiciones aunque destacó que esto dependerá de la federación.

“De entrada no, de entrada no, estamos revisando cómo viene el tema federal, dependerá mucho de eso, pero de entrada no. Sin embargo todo va a depender de como venga el tema federal”, aseveró.

*EZM