Gana la lotería con el mismo número con el que jugó durante diez años

México.- En redes sociales circularon algunas noticias sobre animales que comenzaban a aparecer en las ciudades ante la falta de presencia humana, sin embargo resultó que estas noticias son falsas.

Algunos de los primeros reportes se generaron en los canales de Venecia, Italia, en donde estaban rebosantes de aguas cristalinas y esto había provocado que animales como delfines o cisnes se vieran.

De acuerdo a una investigación del sitio National Geographic los cisnes en las publicaciones virales aparecen regularmente en los canales de Burano, una pequeña isla en el área metropolitana de Venecia, donde se tomaron las fotos.

Por otra parte los delfines ” venecianos” fueron filmados en un puerto de Cerdeña , en el mar Mediterráneo, a cientos de kilómetros de distancia.

Otro ejemplo es el de los elefantes ebrios en una aldea en la provincia de Yunnan, China. El tuit afirmaba que un grupo de ellos llegó a la aldea, se emborracharon con vino de maíz y se desmayaron.

Nadie ha descubierto de dónde provienen las fotos del elefante borracho, pero un informe de noticias chino desacreditó las publicaciones virales: si bien los elefantes llegaron recientemente a una aldea en la provincia de Yunnan, China, su presencia no está fuera de la norma y ellos no se emborracharon ni se desmayaron en un campo de té.

Expertos afirman que es peligroso que se difundan noticias falsas, por más que infundan esperanza en las millones de personas que se encuentran en cuarentena. Cuando se confirma que una historia es falsa “es aún más desmoralizante que no escucharla”, expresó Erin Vogel a National Geographic, psicóloga social y becaria postdoctoral en la Universidad de Stanford.

Una triste noticia sin duda, pero lo que no es mentira es que los niveles de contaminación atmosférica bajaron en China y en la mayor parte de Europa a causa de la pandemia.

Here's an unexpected side effect of the pandemic – the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. 😂 pic.twitter.com/ykTCCLLCJu

— Corono she better don’t (@Spilling_The_T) March 18, 2020