Gana debate Juan Lara candidato de Nueva Alianza

Gracias a las propuestas para resolver y atender los problemas del agua potable y drenaje de la ciudad, el candidato a la presidencia de Nueva Alianza lideró en el debate.

Cuca Domínguez

Villagrán.- Juan Lara Mendoza, candidato de Nueva Alianza, ganó el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

“Ganó el debate y ganará la elección del 1º de julio”, así lo aseguró el propio candidato al comprometerse a resolver el problema de la falta de agua potable y drenaje en colonias así como en comunidades, además de atender el tema de la seguridad.

Luego de recorrer las colonias y comunidades de éste municipio, el candidato ha recibido el compromiso de los villagranenses para decir basta a los malos gobiernos. “La ciudadanía ya decidió un alto a la falta de atención. Hemos tenido dos administraciones que tienen totalmente en el abandono a la ciudadanía. Estamos hundidos y, aunque parece difícil con todos los problemas que tenemos, saldremos adelante porque tenemos la voluntad de trabajar. Antes he gestionado para el sector campesino, hoy lo haré para toda la ciudadanía”, dijo el candidato.

Arropado por la gente de Villagrán que llegó a la sede de éste debate, el candidato responsabilizó del olvido a los gobiernos que ha tenido este municipio. “Para el problema del agua potable, tenemos en la cabecera municipal pozos que tienen más de 50 años los cuales no son eficientes y tienen gasto de energía. Por ello, respetando la Ley, vamos a adquirir una máquina perforadora para obtener el agua que se requiera, porque si se gestiona ante la CEA de gobierno del estado un pozo se viene terminando en 3 años como ha pasado y eso no ayuda mucho. La idea es desarrollar un programa municipal hidráulico. Habrá oportunidad de tener 3 o 4 pozos al año para solucionar el problema del agua”, comentó.

Se buscará atender la problemática de la red de drenaje que en estos tiempos de lluvias evidencia la falta de azolve en las redes de todas las comunidades. “En El Chinaco ayer se inundó; en Mexicanos se sale el agua del drenaje, en Torrecillas y Santa Rosa igual y no se puede hacer nada porque no hay equipo, el que hay es del organismo operador del agua. “Cuando fui síndico acudí a McAllen para comprarlo y se adquirió usado, pero hoy ya dura más descompuesto que trabajando. Ni siquiera da abasto a lo que es la cabecera municipal, se llega a rentar a las comunidades en mil 700 pesos la hora, pero el problema es que no da abasto, por ello están entre la suciedad las comunidades del municipio.

Por ello, a la brevedad, hemos de comprar un equipo para que se dedique a desazolvar los drenajes y darle salida porque por ejemplo en Praderas de la Venta, las mamás cargan a los niños para entrar a la escuela, mostrando irresponsabilidad ya que ni siquiera le dejaron una salida a la red de drenaje y por ello se tienen problemas de inundaciones debido a que se aceptó el fraccionamiento con mala calidad en la obra, porque no tiene salida el drenaje. Se entubará hasta donde sea necesario”, aseguró.

Finalmente dijo que habrá de entrarle a temas, como el de la seguridad, que la ciudadanía de Villagrán le ha planteado en este recorrer las comunidades y colonias en busca del voto ciudadano.

*EZM