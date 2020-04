Gana cientos de miles de dólares tras ayudar a un vecino con sus compras

Agencias

Ciudad de México. – Hamilton Bohannon considerado por muchos como uno de los más destacados músicos de la era disco, murió el viernes a los 78 años. De acuerdo a medios estadounidenses que han publicado la noticia, todavía se desconoce la causa de su fallecimiento.

El nombre de Bohannon comenzó a sonar en la industria de la música cuando en 1964 se convirtió en baterista y líder de la banda de Stevie Wonder. Luego, lanzó su primer disco “Stop & Go” en 1973, que logró conquistar seguidores en los años siguientes. Su tema “Good Stompin Music” llegó al Billboard Hot 100 en 1975.

A lo largo de su prolífica carrera musical, entre 1973 a 1990, Bohannon publicó 22 discos con un sonido que armoniza el disco y el funk. Varias de sus pistas han sido utilizadas por artistas de gran renombre en el género de rap, como Snoop Dogg, Mary J. Blige y Jay Z.

Junto a su agrupación, Bohannon & The Motown Sound, el músico compartió el escenario con otras grandes figuras de diferentes géneros musicales entre las que se encuentran Marvin Gaye, Smokey Robinson, Diana Ross y The Supremes, The Temptations and the Four Tops.

Su más reciente sencillo, “Bohannon Combination Gumbo Mix”, fue lanzado en febrero.

