Gal Gadot crea polémica tras tweet contra enfrentamientos entre Palestina e Israel

Ciudad de México.- La actriz israelí Gal Gadot recibió una ola de críticas tras compartir en Instagram un mensaje sobre la escalada de violencia de los últimos días entre su país y Hamás, el movimiento islamista que gobierna la Franja de Gaza.

Si bien el texto apela a una resolución pacífica, con plegarias dirigidas a las autoridades de ambos bandos exigiendo que cesen las agresiones, algunos usuarios partidarios de la independencia palestina consideraron que el posteo de Gadot era sesgado y hasta ofensivo.

El tono agresivo de muchas de las respuestas llevó a que la actriz de la ‘Mujer Maravilla’ a eliminarlas una por una, hasta que eventualmente decidió desactivar en dicho posteo la opción que permite publicar comentarios. De ese modo, todas las réplicas que había recibido desaparecieron.

“Se me rompe el corazón. Mi país está en guerra. Me preocupan mi familia y mis amigos. Me preocupa mi gente. Este es un círculo vicioso que sucede desde hace demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura, nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias, rezo para que esta hostilidad inimaginable cese, rezo para que nuestros líderes encuentren la solución para que podamos vivir lado a lado en paz. Rezo por días mejores”, se lee en el mensaje de Gadot.

La actriz, de 36 años, también bloqueó los comentarios en el posteo idéntico que publicó en Twitter, aunque eso no impidió que continuaran citando el tuit para expresar su descontento.

Algunos usuarios describieron la intervención de Gadot como un “acto de propaganda”, otros señalaron que era una demostración de apoyo a la “limpieza étnica” y el “genocidio en masa” que, acusan, Israel practica sobre los palestinos.

“El comunicado de Gadot es mucho peor que el video sordo y desafinado del año pasado”, escribió el colaborador del Huffington Post, Aaron Vallely, en esa red social, haciendo referencia al llamado a la unidad que organizó Gadot, involucrando a otras celebridades, al inicio de la pandemia.

“‘Seguro y libre’. El mismo estado que está perpetrando la ocupación militar, el robo de tierras y la limpieza étnica del pueblo palestino. #FreePalestine”, agregó el autodeclarado escritor y activista.

El cantante James Kennedy fue igual de contundente, al escribir: “Gal Gadot se equivoca. Israel no está en ‘guerra’ con Palestina. Israel está masacrando a Palestina. De nuevo”.

Otras figuras defendieron a la actriz, incluido el senador republicano por el estado norteamericano de Texas, Ted Cruz, quien tuiteó: “Dios bendiga a Gal Gadot”. Otro usuario escribió: “En internet están enojados con Gal Gadot porque es una veterana de las Fuerzas de Defensa de Israel, a las que todos los israelíes están obligados a servir durante al menos dos años, y tuvo el atrevimiento de compartir un mensaje conmovedor que implora la paz en el conflicto. Mucha gente desagradable en los comentarios”.

EZM