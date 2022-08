Gabby Taméz denunció a Platanito por acoso laboral y hostigamiento, pero no es la única, Gaby Ramírez aseguró que la tocó indebidamente

Redacción

México.- Luego de las acusaciones de Gaby Ramírez en contra de Sergio Verduzco, conocido como Platanito, haberla tocado indebidamente, una de sus colaboradoras aseguró que el comediante la acosó laboralmente y la hostigó.

Durante una entrevista para el el programa de YouTube, Chisme No Like, Gabby Taméz, quien estuvo en la banda musical “Noches con Platanito, declaró que este siempre le hacía comentarios malintencionados, subidos de tono e incluso menospreció su trabajo desde que se conocieron.

Lee también: Esta es la razón por la que Jennifer López y Ben Affleck se distanciaron por mutuo acuerdo

Gabby Taméz denuncia a Platanito Foto: especia

“Yo tenía 20 años y llegué con toda la ilusión. Pero cuando me lo presentan el recibimiento fue que: ‘mucho gusto, soy Gabby y voy a estarte apoyando el día de hoy” y él me dice: ‘pues ¿sabes qué? A mí me gustan los apapachos, las caricias. Yo entré como en una onda de pánico. Obviamente me sentí intimidada, porque no esperaba ese recibimiento”, dijo.

Gabby aguantó ataques acoso por 4 años

La cantante dijo que en más de 4 años en lo que estuvo en el show, tuvo que aguantar toda clase de ataques del payaso. Esto debido a que siempre le marcó una distancia, algo que a Verduzco no le gustó.

Además comentó que la producción e incluso ejecutivos del canal E strella TV sabían lo que pasaba. Y es que no era la primera queja por la forma en que se comportaba el comediante.

“Llegué a un momento donde voy con producción y le digo ‘¿Estás viendo a este tipo? O sea ¿Qué onda? ¿Van a hacer algo?’ y ellos de que: ‘Gabby, no podemos hacer nada. Él es el host’”, agregó.

Lamenta no alzar la voz por miedo

Gabby Taméz lamentó que por miedo a las críticas no haya levantado la voz antes. Temía que la acusaran de querer colgarse de la fama de Platanito.

Gabby Taméz denuncia a Platanito Foto: especia

“Como persona, sin maquillaje, es una asquerosidad. Es una persona arrogante, es una persona déspota, es una persona creída. Se creía el Dios, se creía inalcanzable”, finalizó.

MJSP