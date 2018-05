Futuro puente en Marfil se revisará

Se construye sobre el Antiguo Camino por lo que debe tener permisos especiales sobre espacio histórico y zona de reserva ecológica

Maria Espino

Guanajuato.- El síndico Ramón Izaguirre Ojeda manifestó que convocarán a reunión a la Comisión de Desarrollo Urbano para revisar el asunto del puente que se está construyendo en las inmediaciones del Antiguo Camino a Marfil, pues mencionó que por tratarse de una obra que se desarrolla en un espacio histórico, el cual estaba propuesto a que se declarara zona de reserva ecológica y en donde se pretende construir un fraccionamiento, la solicitud tenía que haber Comisión y después por el Pleno del Ayuntamiento pero que hasta la fecha los miembros del cabildo no sabían de esta obra.

Izaguirre dijo que siendo un espacio histórico importante para el municipio, buscó conocer más sobre el tema por lo que habló directamente con Maria Esther Arteaga, titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), ya que ella estaba trabajando un tema relacionado con la preservación del rio que por ahí pasa y de la zona como área natural, para saber si ella sabía lo que estaba pasando, sin embargo, dijo desconocer el asunto, por lo que también pidió información a las áreas correspondientes y le informaron que no había ningún proyecto entorno al rio.

Izaguirre dijo que ante la ambigua información optó por buscar a Pedro Ayala, director de Protección y Vigilancia municipal, quien le mostró expediente sobre esta construcción en donde dijo que se encuentran los permisos que se otorgaron, pero que hay muchas dudas sobre cómo se dio el proceso de análisis para poder emitir la autorización. Llamarán al director de Desarrollo urbano, Carlos Morrill, para que explique los términos en que entregó este permiso, además de revisar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag), para dar certeza tanto al Ayuntamiento y a la ciudadanía de que no se afectan espacios históricos y de reserva ecológica.

“Se da la autorización para hacer un puente, cuando del otro lado se va a hacer un fraccionamiento de no sé cuántas casas (…) efectivamente cuenta con los permisos de construcción pero algunos me llaman la atención, si es un puente sobre un camino histórico, no tiene la autorización del INAH, en mi opinión es competente porque es el camino antiguo a Guanajuato e intervenirlo tiene un impacto histórico”.

Manifestó que coincidió con Maria Esther Arteaga y Pedro Ayala sobre el hecho de que un paso sobre una infraestructura urbana del municipio tiene forzosamente que ser autorizado por el Ayuntamiento, además de ir dentro de un programa de Obra Pública ya que no se trata de beneficiar a un solo sector y por ahí es paso público.

Izaguirre comentó que la solicitud de permiso de construcción no llegó a ninguna comisión de Ayuntamiento se resolvió administrativamente en Desarrollo Urbano, lo que ha generado más incertidumbre pues explicó que de acuerdo a lo que se manifiesta en los permisos de construcción y de impacto ambiental el 30% está en una “zona H2”, que si permite la construcción de inmuebles de densidad media y el 70% está en zona de preservación ecológica, por lo que antes de dar cualquier permiso se tuvo que hacer un análisis diferente al que se dio y hacer un cambio de uso de suelo, lo cual tuvo que haber pasado por Comisiones de Ayuntamiento.

Finalmente el funcionario comentó que una vez que se haga el análisis detallado con las áreas correspondientes se determinará si la obra se suspende.