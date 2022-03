El futbolista turco Aykut Demir explicó que se negó a portar el mensaje de “No a la guerra” porque sintió que discriminaba a otras víctimas

Turquía.- El domingo pasado, previo al partido entre el Erzurumspor y el Ankaragucu de la segunda división de Turquía, todos los jugadores del Erzurumspor acordadron saltar al campo portando una playera en protesta a la guerra entre Rusia y Ucrania, todos menos uno: su capitán Aykut Demir.

A pesar de que el resto de los jugadores de su equipo portaban playeras blancas con el mensaje “No a la guerra” escrito en turco e inglés, Demir se negó a portar esa indumentaria, gestó que causó polémica entre los asistentes del estadio y los que presenciaban la transmisión en directo.

Tras el partido, que finalizó con victoria para el Ankaragucu por 0-1, esta polémica se agrandó luego de que Demir fuera cuestionado por la prensa, y revelara los motivos por los que se negó a mostrar el mensaje en contra de la guerra.

“A ustedes solo les duele Europa. Miles de personas mueren todos los días en Medio Oriente. Aquellos que ignoran todo lo que ocurre allá son los que hacen estas cosas cuando se trata de Europa”, dijo, según recoge el medio ‘Fanatik’.

Demir argumentó que portar la camiseta significaba dar más importancia a las víctimas ucranianas que a las de otros conflictos armados alrededor del mundo, por lo que prefirió no vestir la indumentaria.

“No me sentí cómodo vistiendo la camiseta de ‘No a la guerra’ porque no se usa cuando se trata de otros países. Si lo hiciera, mi conciencia no estaría tranquila. También me entristece que haya guerra en cualquier parte del mundo. Comparto el dolor de personas inocentes sea donde sea”, explicó.

En conclusión, Demir señaló que: “Estoy en contra de la guerra en Ucrania, pero quiero el mismo trato para todos los conflictos”.

