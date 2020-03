Futbolista fallece en pleno partido tras chocar contra rival

Redacción

Nigeria.- Durante el partido de fútbol de la Liga Premier de esa nación, Chineme Martins defensa del club de Nasarawa United a mitad del juego perdió la conciencia cuando chocó contra otro futbolista del Katsina United.

Los médicos trataron de reanimarlo, pese a todos sus esfuerzos no fueron suficientes por lo que Martins fue declarado muerto en el hospital de Lafia.

Shehu Dikko, el presidente del Comité de Administración de la Liga, anunció que ahora están a la espera de los resultados que arroje la autopsia con el fin de determinar la causa de fallecimiento, esto lo dijo no sin antes lamentar la muerte del joven jugador pues se encontraba en el mejor momento de su carrera.

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday’s NPFL clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start 😭🕯️😭😭🕯️ pic.twitter.com/PbIms2NkXP

— Shina Oludare (@sportingshina) March 8, 2020