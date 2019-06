Futbolista choca y mata a dos personas en Jalisco

Durante sus vacaciones el mexicano, que juega en Europa, provocó un accidente en donde una pareja de recién casados viajaba

Jalisco.- El jugador del Sevilla, Joao Maleck, tuvo un percance vial la mañana de este domingo al chocar en Zapopan, contra un vehículo Aveo gris, una pareja resultó muerta tras el accidente.

Los reportes extraoficiales indican que el futbolista se dirigía a la casa de su madre, que esta a dos cuadras del lugar del accidente, conducía a exceso de velocidad y entre las calles Tepeyac y Playa de Hornos chocó con otro auto, en el que viajaba una pareja.

🚨🚨 Extraoficialmente, Joao Maleck estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Zapopan, Jalisco, donde lamentablemente perdieron la vida dos personas. Aparentemente, el santista se encuentra detenido por las autoridades. 📸 @Trafico_ZMG pic.twitter.com/PTRIoBJ76R — Daniel Velasco (@daniel_velasco5) June 23, 2019

Maleck fue llevado a un puesto de socorro, junto a otro acompañante, donde le dieron atención y estarán deslindando responsabilidades sobre el hecho. Los reportes preliminares indican que había alcohol de por medio pero hay que esperar el parte oficial de las pruebas que le realicen al jugador, quien se encuentra detenido.

Joao es canterano del Santos Laguna, aunque fue fichado en julio de 2017 por el Porto B y un año después llegó al Sevilla B, con el que se desempeña actualmente. Sin embargo, el delantero regresó a México para pasar vacaciones.

📰 #SantosInforma : La transferencia temporal con opción de compra del canterano santista Joao Maleck al @FCPorto. ¡Éxito en esta aventura! pic.twitter.com/QRo7NmmV1F — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) July 3, 2017

La Afición informa que el hombre falleció de inmediato, mientras que la mujer perdió la vida mientras recibía atención médica y que testigos indicaron que el acompañante de Maleck bajó del auto con una botella de vino en mano y se dio a la fuga. De acuerdo con información de El Universal, ‘había alcohol de por medio’, aunque esta teoría aún no ha sido confirmada.

Un video publicado por el propio futbolista en su cuenta de Instagram, Maleck pasó la noche en un antro de Zapopan. El registro del video es de las 3:13 horas de este domingo.

Así se grabó Joao Maleck la madrugada de este domingo en un antro de Zapopan en un video de Instagram Horas después protagonizó un accidente en el cual dos personas perdieron la vida [📹 @alexzcalderon7] pic.twitter.com/lGSYwVMFD2 — San Cadilla (@SanCadilla) June 23, 2019

Junto al futbolista viajaba otra persona, de quien se desconoce aún su identidad. En un principio se manejó la posibilidad de que se tratara del jugador de Leones Negros, Joao Amaral, aunque tanto el periodista, David Medrano, como el presidente del club, Alberto Castellanos, aseguran que Amaral no está involucrado.

Algunos medios locales destacaron que la pareja que falleció en el accidente se acaba de casar este sábado, Alejandro y Fernanda, quienes hoy saldrían de luna de miel.

Maleck es hijo de padre camerunés y madre mexicana. Nació y creció en Guadalajara, aunque fue fichado por el club lagunero en 2015. Con el equipo albiverde destacó el categorías Sub 17 y Sub 20 a tal grado que fue convocado con la Selección Mexicana Sub 18 para un par de giras internacionales, entre ellas una en Portugal, donde despertó el interés del Porto.

